「鮑」證好運到 貢寮年節禮盒銀新春限量開賣

【記者葉柏成／新北報導】新北市貢寮區漁會因應農曆春節將至，今年以「好禮鮑到銀新春」為主題，嚴選東北角海域孕育的優質貢寮鮑，推出多款年節禮盒，象徵吉祥與福氣，讓民眾在送禮之際，也能將來自大海的鮮美祝福送到親友家中，迎接嶄新的一年。

新北市漁業處長簡明雄表示，年節禮盒不僅是送禮心意的展現，更承載對親友的祝福與關懷。透過選購在地漁產禮盒，不僅能品嚐新鮮安心的海味，也能支持地方漁業發展，讓東北角的珍貴海洋資源，陪伴家家戶戶度過溫暖豐盛的新春佳節。

他指出，貢寮沿岸海水清澈純淨，潮間帶遍布格狀九孔養殖池，漁民以新鮮海菜細心餵養九孔鮑，造就肉質彈牙、風味鮮甜的在地特色漁產。貢寮鮑因生長環境天然、養殖過程穩定，被視為東北角極具代表性的海味珍品，不論清蒸、燉湯或火鍋料理，皆十分適合年節餐桌。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，今年因應不同家庭規模與送禮需求，特別規劃三款年節禮盒。其中「鮑喜銀春禮盒」內容最為豐富，包含鮮凍九孔與九孔滷鮑各一包，並搭配龍虎石斑、白帶魚捲、白蝦及澎湖花枝丸，適合年夜飯共享，原價一千九百五十元，特價一千八百八十八元；主打九孔鮑的「福運雙鮑禮盒」，象徵雙倍福氣，原價一千八百元，特價一千五百元。

另有適合小家庭或伴手禮需求的「馬上鮑到禮盒」，特價八百元，選擇多元且具彈性。漁會指出，即日起至二月六日止訂購年節禮盒皆享免運優惠，同筆訂單加購其他漁會商品亦可免運，數量有限，請把握時機。