鮪魚、鯊魚含高量重金屬汞！醫警告：恐致大腦永久損傷
重金屬汙染已成為現代人健康的隱形威脅，謝炳賢醫師提醒應減少食用高汞魚類，「汞」若在體內累積過量，會對大腦和小腦造成不可逆的損傷，導致視覺、聽覺障礙，並引發記憶力衰退與認知功能下降。
神經外科主治醫師謝炳賢在其臉書粉專表示，研究顯示高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，這些物質對神經系統影響尤為嚴重。他解釋，鉛會影響兒童智力發展、砷會攻擊神經末梢、鎘則會干擾神經發育，而汞的危害更為顯著。
台灣人常食用的鮪魚、鯊魚等大型深海魚類，汞含量普遍偏高，應控制攝取頻率。謝炳賢警告，汞具有穿透血腦屏障的能力，能直接在大腦中蓄積。他指出，每天食用高汞魚類的人，大腦中的汞含量可能達到一般人的5至10倍，危害不容小覷。
「汞主要攻擊大腦皮質和小腦。」謝炳賢解釋，長期累積汞會導致視野縮小、視覺和聽覺障礙，還會引起手指和腳趾刺痛感、協調能力下降、行走不穩等症狀。更嚴重的是，汞會與神經元中的硫氫基結合，破壞蛋白質結構，使神經細胞逐漸死亡，這種損傷往往是不可逆的，即使停止接觸汞源，症狀也可能持續存在。
腎臟科名醫江守山也曾在《健康好生活》節目中提出類似警告。他指出，鮪魚、鯊魚等大型魚類通常含有大量汞，長期食用可能導致記憶力減退、失眠、手抖，甚至引發腎衰竭等嚴重健康問題。江守山建議民眾選擇鯖魚、秋刀魚等小型魚類替代，以降低重金屬攝取風險。
