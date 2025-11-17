鮪魚、鯊魚、旗魚含汞高！長期食用恐傷神經增失智風險

台灣四面環海，魚類是民眾餐桌上常見的食材，但並非所有魚類都適合經常食用。蕭捷健醫師指出，研究顯示鮪魚、鯊魚和旗魚等深海魚類含有高濃度重金屬，長期食用可能傷害神經系統，增加罹患失智症的風險。

魚肉特別是深海魚，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於抑制壓力荷爾蒙皮質醇並具抗發炎效果。（圖／Photo AC）

減重醫師蕭捷健在其臉書粉專發文表示，魚肉特別是深海魚，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於抑制壓力荷爾蒙皮質醇並具抗發炎效果。然而，在選擇深海魚類食用時，消費者需特別注意其重金屬含量。他指出，鯖魚、鮭魚等深海魚類的重金屬含量較低，相對安全。

根據蕭捷健引述美國心臟協會發表在《循環》期刊上的研究，適量食用低重金屬含量的深海魚類，如每周食用2到3次鯖魚或鮭魚，可以降低心血管疾病發生率約20%至30%，對健康有明顯助益。

如每周食用2到3次鯖魚或鮭魚，可以降低心血管疾病發生率約20%至30%（示意圖／Pixabay）

然而，蕭捷健提醒，某些深海魚類的重金屬含量較高，民眾應避免經常食用，例如鮪魚、鯊魚和旗魚。這些魚類因為在食物鏈的位置較高，體內可能累積較多的汞和其他重金屬。根據美國食品藥物管理局的資料，這些魚肉中平均含有0.5至1.5毫克的汞，長期食用可能增加神經系統疾病，尤其是失智症的風險。

蕭捷健針對魚翅愛好者提出警告，由於魚翅來自於鯊魚，而鯊魚位於食物鏈頂端，其體內容易積累大量重金屬，特別是汞。因此，經常食用魚翅的民眾更應提高警覺，避免攝入過多有害物質，危及健康。

