「鮭魚之王」現身！加州驚見深海怪魚 竟是地震魚親戚

美國加州淺海區最近發現了一條極為罕見的深海魚，而且外型細長宛如地震魚。（示意圖／Pixabay）





這會是災難前兆嗎？美國加州淺海區最近發現了一條極為罕見的深海魚，而且外型細長宛如地震魚，專家說這是「鮭魚之王」高鰭粗鰭魚。

海水中，一個銀白色刀片狀的生物，外型相當詭異，一名潛水員最近在加州蒙特利灣4.6公尺深的淺海區，發現這條極為罕見的深海魚。影片內容：「來看看這隻，鮭魚之王的幼年期高鰭粗鰭魚，雖然名為鮭魚，事實上卻不是鮭魚，是深海魚，棲息於全球熱帶海域。」

潛水員一開始還以為是俗稱地震魚的皇帶魚，但經專家鑑定後，發現這可是鮭魚之王高鰭粗鰭魚，不是鮭魚而是粗鰭魚科的成員，霸氣名字源自於太平洋西北海岸的原住民馬卡族，他們深信這種魚會帶領鮭魚洄流產卵，被視為神聖領袖，若不慎抓到就得放回大海，據了解高鰭粗鰭魚棲息在水深900公尺的微光區，很少在淺海被發現，也是當地自2025年以來第二度被目擊，專家強調這不一定代表災難會降臨，而是觀察深海生態的大好機會。

