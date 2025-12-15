鮭魚便當「魚肉僅拇指大」其他都白飯 他吃一半傻眼：白飯不夠了

日本秋田縣特有的便當「ぼだっこ飯」。圖／X@tamsco274

一名日本網友近日在X平台上發表自己吃一款特殊的「鮭魚便當」的照片，引發網友熱烈討論。因為整個便當裡的鮭魚就只有一小塊，其他全部都是白飯，但他吃到一半卻發現白飯不夠吃，鮭魚雖然只有小小一塊，配上白飯卻是綽綽有餘，他最後還嫌「白飯不夠多，快要生氣了」。

日本網友たましこ日前在X平台上分享一款特殊的便當，是日本秋田縣特有的便當「ぼだっこ飯」，他拍照PO網，只見整個便當就只有大量的白飯和一小塊鮭魚肉，看起來真的跟一般印象中的菜色豐富的日本便當相差甚遠，甚至有些令人覺得寒酸。

廣告 廣告

不過，たましこ在開吃後20分鐘又PO出一張便當吃到一半的照片，明顯已經吃掉半盒的白飯，但鮭魚肉卻還是那麼一塊，分量幾乎沒什麼變化，他還PO文「白飯不夠多，快要生氣了」。

原來這款鮭魚飯便當是秋田縣獨有的特殊便當「ぼだっこ飯」，「ぼだっこ」是秋田方言，意指味道鹹到極點的鮭魚肉，所以整盒便當裡面才會只有這麼一小塊鮭魚肉，因為太鹹，必須要用大量的白飯搭配才吃得下去。

たましこ形容，鮭魚超級嫌，「必須把白飯塞滿整個嘴巴，才能搭配那小小塊的鮭魚肉」，甚至開玩笑說這根本就是「帶有鮭魚味的鹽」，但同時也稱讚「ぼだっこ飯」其實是一款非常好吃的便當。這則貼文至今已超過1500萬次查看，引發日本網友熱烈討論，紛紛留言「大家都說米飯不夠，但我真不敢相信。我想盡快去嚐嚐」、「真想要那塊鮭魚肉，混在普通鮭魚裡面，給我那討人厭的老闆吃」。



回到原文

更多鏡報報導

妹子從沒有過性經驗 男醫生竟「強行插入」害她痛死

賤招！訂客運10個位子 出發前取消9個…原因曝光真下流

馬英九幽默反擊：不想再當救援投手 發AI圖狂酸賴清德