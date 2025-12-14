鮭魚拇指大、整盒都是飯！秋田名物爆紅 網紅實測崩潰：飯根本不夠

國際中心／程正邦報導

日本秋田縣名物便當「ぼだっこ飯」，鮭魚只有拇指大小，整合都是飯，引起網友熱議。（圖／翻攝自X@RiderYamaD）

一塊拇指大的鮭魚 挑戰 20 分鐘「光盤」極限

一個便當盒裡，除了幾乎滿溢的白飯，配菜卻只有一塊目測僅約拇指大小的鹹紅鮭魚，這不是偷工減料，而是日本秋田縣著名的在地特色名物——「ぼだっこ飯」。這款極端簡約的便當近日在社群平台 X上引發了近 1500 萬次瀏覽與 10 萬個讚的瘋狂討論。

一位知名的 VR 創作者親身實測挑戰這款便當，結果在開動約 20 分鐘後大嘆崩潰，直呼：「不是鮭魚不夠吃，而是白飯不夠多！」這份看似樸素到異常寒酸的便當，究竟藏著什麼樣的「極限」設計概念？

廣告 廣告

地方語彙的魅力：「ぼだっこ」是濃縮的鹽味精華

據日本媒體《ねとらぼ》報導，引發這場熱議的發文者是活躍於社交 VR 平台「VRChat」的創作者たましこ（@tamsco274）。他在貼文中曬出了這份秋田縣獨有的「ぼだっこ飯」。

這款便當最大的特色，正是配菜與主食之間的懸殊比例。這塊紅鮭（鮭魚的一種）在秋田方言中被稱為「ぼだっこ」，指的正是「味道極鹹」的紅鮭魚。它的設計概念，是源於日本傳統飲食中，利用極鹹的配菜來搭配大量的白米飯，達到迅速果腹、延長保存的目的。

たましこ形容，這塊紅鮭的鹹度高到必須「把白飯塞滿整個嘴巴，才能搭配那一小塊鮭魚」，他甚至戲稱這塊魚肉已經不是魚，而是「帶有鮭魚味的鹽巴」。

網紅たましこ開吃20分鐘，那塊小鮭魚還沒吃完，崩潰直呼飯根本不夠。（圖／翻攝自X@RiderYamaD）

實測結果：飯是主體，鮭魚是「調味料」

原本的設計概念是「一塊鹹鮭魚配完整盒白飯」，但實際體驗卻完全顛覆了這位創作者的想像。たましこ在開吃約 20 分鐘後更新了他的「戰況」：白飯已經吃掉了一半，但那塊作為鹹味的來源的紅鮭卻只消耗了少許。他忍不住開玩笑地抱怨：「白飯不夠多，快要生氣了。」

貼文曝光後，大量日本網友紛紛留言表示震驚與好奇。有人直呼「一直聽說飯不夠，現在終於相信了」，也有網友分享：「ぼだっこ便當的飯量本來就不可能夠，你根本挑戰不了。」不過，たましこ也強調，儘管鹹得驚人，這份濃縮了地方風土的便當味道卻「真的非常好吃」。這款極具個性的在地便當，再次顛覆網友對美食的想像。

更多三立新聞網報導

早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟

震盪華爾街！川普點名下任 Fed 主席2位「凱文」：利率決策須與我協商

喜迎年金「停砍」樂極生悲 反年改大將李來希深夜自摔掛急診

台中「李記麵粉煎」二樓突失火 休假警衝火場救災防延燒

