▲「鮮乳周到」認捐計畫，從弱勢照顧延伸至環境保護，邀請大眾一同打造更健康、友善且永續的社會。（圖：唐氏症基金會提供）

許多唐氏症孩子因肌張力低、骨骼發育不足等狀況，更需要穩定的鈣質與蛋白質攝取。然而長期照護下的經濟負擔，使定期補充營養成為許多家庭難以承擔的項目。唐氏症基金會舉辦2026年7-ELEVEN「把愛找回來」公益零錢捐「為愛出發」活動，正式宣布新年度公益合作啟動；今年除持續透過零錢捐凝聚大眾善意、深化綠色公益行動，更推出全新「鮮乳周到」認捐計畫，從弱勢照顧延伸至環境保護，邀請大眾一同打造更健康、友善且永續的社會。

「鮮乳周到」專案，邀請民眾透過OPENPOINT APP定期定額來認捐鮮奶，支持身心障礙孩子與青年補充成長所需的營養。每月捐款300元，就能幫助數百名唐氏症孩子補充鈣質，訂閱滿6期，就有機會獲得OPENPOINT點數300點以及「321Adorn環保襪」一組。同時，納入既有的社會體驗課程，由統一超商提供icash 2.0，讓近280位唐寶寶持icash 2.0可以自主到鄰近門市兌換鮮乳，增加社會互動、生活體驗及DEI多元共融關懷。每份被認捐的鮮奶，都是支持他們復健、生活與自立的重要力量。

基金會也認購統一超商好鄰居文教基金會與未來親子共同倡議、以「生物多樣性」為主題的永續繪本《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》，捐贈至旗下親子館、非營利幼兒園與小作所，讓環境與永續教育從小扎根。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會將持續透過企業合作、跨組織共享與社會倡議，推動節能、綠色採購，將永續融入日常。他也邀請社會大眾支持「愛不囉嗦春節禮盒」，為親友準備過年好禮，也以行動支持永續與公益。

另，青鳥旅行始終以「帶來幸福感的點心」為品牌理念，十年來持續投入公益行動。今年與唐氏症基金會的唐寶寶共同創作，推出「彩映幸福 公益灌餡蛋捲禮盒」，每售出一盒，品牌提撥10%銷售所得，用實際行動支持唐氏症基金會，讓消費者在享受幸福滋味的同時，也能陪伴孩子勇敢追夢。