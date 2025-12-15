鮮味大集合！臺南市「牛仔沖沖滾 2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」 千人同享牛肉湯與國產鮮乳，展現在地畜產實力

牛肉湯的香甜和鮮乳的濃醇香，搭配市集中多樣化的畜產美食，吸引千人湧入現場大飽口福！由臺南市府農業局辦理的「牛仔沖沖滾-2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」在善化啤酒廠火熱登場，本次活動用在地新鮮的國產牛肉及鮮乳為主軸，讓現場「鮮味沖沖滾」，開啟一場結合味覺與感官的美食饗宴。

溫體牛現沖現燙 在地美味暖心上桌

臺南市長黃偉哲表示，臺南設有肉品市場，具備地利之便，可迅速將新鮮溫體牛肉配送至各店家，由專業師傅依牛肉紋理與刀工切成薄片，再以滾燙高湯現沖現燙，完美呈現牛肉的鮮嫩口感。

本次活動特別邀請阿裕、鴻牛、和味及蠻牛等4家清燙牛肉湯店家進駐，使用各自熬煮的秘傳高湯，為民眾端上一碗碗暖胃又暖心的牛肉湯，讓人在微涼天氣中，吃進嘴裡、暖在心裡。

Moo Moo市集＋親子體驗 吃得安心玩得盡興

農業局局長李芳林表示，現場規劃「Moo Moo市集」販售多樣畜產相關產品，讓民眾吃得開心、買得放心；消費滿額還能參加戳戳樂遊戲，憑手氣抽好禮，增添市集互動樂趣。舞臺活動同樣精彩，海洋家族哥哥姐姐帶動唱吸引大小朋友的目光，可愛牛兒輕黏土體驗也讓孩子們玩得不亦樂乎。

食農教育登場 認識國產乳品與牛肉部位

活動現場更邀請知名產地記者陳志東主講「品飲6款乳品 認識台灣酪農業」及「牛肉湯最佳部位解析」食農學堂，透過深入淺出的講解，帶領民眾認識國產鮮乳的特色、與乳飲品及進口乳品的差異，以及各牛肉部位的應用方式，讓參與民眾不僅享用美食，更提升對國產畜產的專業認知，使「牛仔沖沖滾」活動兼具玩樂與知性內涵。

到店消費LINE集點 好禮抽不停

農業局表示，25家配合店家的「到店消費滿額LINE集點活動」已於12月6日開跑，鼓勵民眾加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號， 19日前到店家消費，滿150元集1點，集滿3點可獲一次抽獎機會，點數愈多抽獎機會愈多，獎項包含臺北至沖繩來回機票、維悅酒店平日雙人住宿劵及AirPods Pro2等多項好禮！相關活動資訊請至「南得極品」粉絲專頁、活動網頁(https://feversocial.com/51736/37612)了解活動內容。

（圖片來源：臺南市政府農業局）

