鮮奶放冰箱門邊超NG 專家揭3保存禁忌：加速變質

鮮奶是許多家庭必備飲品，有些民眾買回家後，就直接放在冰箱門邊的飲料架上，其實這是錯誤的做法。鮮乳業者提出鮮乳保存的「3不原則」，包括不放門邊、不離開冷藏太久以及開封後不久放；業者說明，冰箱門邊的溫度變化較大，容易使鮮奶變質，應將鮮奶放置在冰箱深處，或是冰箱中下層溫度相對穩定的地方。

鮮乳品牌「鮮乳坊」在官網分享鮮奶的小知識，包裝上的保存期限，是在完全未開封且正確冷藏的狀態下，出品廠商保證的最佳賞味時間，一旦超過建議的期限，或是在期限內保存方式不當，都有可能導致鮮奶變質。

業者提到，即便還在標示的保存期限內，鮮奶仍可能出現結塊或異味，例如頻繁將鮮奶取出又放回冰箱，溫度變化太大讓鮮奶產生溫度落差；冰箱溫度過高不利於鮮奶保存，超過7度就容易讓細菌快速生長；此外開封後接觸空氣受到污染，也可能讓鮮奶變質。

業者提醒，鮮奶需保存於4度至7度的冷藏環境，並有「3不原則」，包括不放冰箱門邊，因為門邊的溫度因開關冰箱變化較大，應將鮮奶放置在冰箱深處或中下層等溫度相對穩定的地方；不離開冷藏太久，鮮奶取用完畢後，應盡快放回冰箱，縮短鮮奶待在常溫的時間；開封不久放，一旦開封就要盡快飲用完畢，因接觸空氣後，細菌污染的風險會大幅提高。

