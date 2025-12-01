鮮奶政策受家長肯定 台北教育局：國中端穩定、再納高中端 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布預計115學年度起，將「鮮奶週報」擴至國中生，長期推動該政策的台北市議員闕枚莎表達高度肯定，認為市長此舉是對她長達十年推動及廣大台北市家長的最好回應。市議員王欣儀指出，國高中生正值身心發育與升學壓力高峰期，營養需求更大，市府應儘速將「鮮奶週報」升級為2.0版本，全面擴及國、高中學生。

王欣儀引用國健署資料指出，國高中生每日鈣質建議攝取量為1200毫克以上，但國內青少年平均僅達建議量4成。她表示，乳製品屬低升糖指數食物，有助穩定血糖、提升專注力與學習效率，對課業繁重的國高中生格外重要。

王欣儀強調，台北市國高中生約15萬人，每日規律攝取鮮奶，不僅能補足營養、穩定情緒，也有助提升體能，是最直接的教育投資。她認為，台北市已有完善的數位學生證系統，加上本土鮮奶供應穩定，市府應擴大補助對象，不讓營養政策在國高中階段中斷。

蔣萬安指出，將鮮奶補助擴及國高中生是市府正在「積極評估」的方向，目前正同步檢視兌換情形、財政支應、供應鏈狀況及系統開發期程。他表示，市府會以審慎評估為原則，逐步推動政策升級。

教育局長湯志民補充，目前多數北市國中生已有數位學生證，但「設籍北市、就讀外縣市」的學生並未持有本市卡證，須另行開發系統。他表示，預估最快可於115年9月完成國中端系統改版並啟動補助；待國中端運作穩定後，再納入高中端，是政策推動的自然方向。

王欣儀最後強調，鮮奶補助不是單純福利，而是對下一代的長期投資，北市既已在鮮奶政策領先全國，更應大步向前，將照顧延伸至國高中生，打造完整的學齡營養支持體系。

照片來源：王欣儀辦公室

