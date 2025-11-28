鮮嫩可口！孜然牛肉串

孜然牛肉串

鮮嫩可口的牛肉串,每口都帶著孜然香氣,當宴客菜,下酒菜都很適合🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

食材

牛菲力, 400克

太白粉, 適量

牛肉調味 台式醬油, 一大匙 日式醬油, 1/2大匙 味霖, 1/2大匙 米酒, 2小匙

調味 蔥, 一支 蒜末, 兩小匙 孜然粉, 1-2小匙 芫荽籽粉, 1/2小匙 鹽, 少許 白芝麻, 適量



料理步驟





步驟 1：牛肉(beef scotch fillet)洗淨擦乾



步驟 2：刀子打斜切,將牛肉切成薄片狀





步驟 3：放入料理盆中,加入牛肉調味料,醬油,味霖,米酒,拌勻靜置一小時





步驟 4：一小時後,加入適量太白粉,太白粉不用過多,只要薄薄一層在外頭即可,成品口感會比較清爽!





步驟 5：將太白粉抓勻,讓粉均勻裹在牛肉表面





步驟 6：開始串肉串,準備竹串,這次竹串長約一個半食指長每串,串3片牛肉





步驟 7：共串了11串





步驟 8：備一鍋油,這次的肉串用油炸的油溫至170度時,放入肉串,這次分兩批油炸,分次油炸可避免油溫一次下降太多,影響成品口感!





步驟 9：油炸共一分鐘,牛肉不宜炸過久!





步驟 10：撈起,此時還有餘溫在裏頭!靜置3-5分鐘備用





步驟 11：取一炒鍋,鍋中放入少許油,加入蔥白以及蒜末炒香





步驟 12：放入肉串,加入蔥綠,孜然粉,芫荽籽粉,少許食鹽拌勻**若要加上乾辣椒增加風味,也可以!**芫荽籽粉是增香作用,若家中沒有可以不用加入!





步驟 13：上桌時,撒上白芝麻增加風味

