鮮嫩多汁、香辣美味！香料奶油雞腿排
香料奶油雞腿排
醃制後的無骨雞腿，沾上麵粉煎至兩面金黃，搭配簡單的香料粉和鮮奶油煮成的香濃醬汁，雞腿肉又嫩又多汁，微微的香辣口感，非常好吃，剩下的醬汁還可以用來炒煮熟的筆管麵或意大利麵，有夠搭的啊！！
食材
去骨雞腿, 1公斤
任何筋度麵粉, 4湯匙
洋蔥, 0.5顆
大蒜, 3瓣
小杏鮑菇, 300克
巴西里葉, 少許
迷迭香, 1枝
百里香, 3枝
鮮奶油, 2湯匙
希臘優格, 2湯匙
棕櫚糖或二砂, 1.5茶匙
筆管義大利麵, 300克
雞腿醃料
鹽, 1茶匙
黑胡椒粉, 0.5茶匙
米酒, 1湯匙
蒜頭粉, 2茶匙
香料
紅椒粉, 4湯匙
黑胡椒粉, 1茶匙
蒜頭粉, 2湯匙
辣椒粉, 1湯匙
義式香料粉, 1湯匙
鹽, 1.5茶匙
料理步驟
步驟 1：雞腿肉洗凈擦乾，用醃料抓勻，醃漬2小時，洋蔥切小丁，蒜頭切末，巴西里葉用可飲用水洗凈後，瀝乾切細末；其他新鮮香草可有可無，或者用乾燥的義式香料代替；
步驟 2：醃雞腿時，先把香料粉調好，辣椒粉的用量，可以個人喜好斟酌放；
步驟 3：醃好的無骨雞腿，先兩面沾上薄粉；
步驟 4：入鍋煎至兩面金黃後，先起鍋備用；
步驟 5：原鍋再加點優質橄欖油，將洋蔥丁、蒜末、小杏鮑菇炒香；
步驟 6：加入香料粉；
步驟 7：拌炒均勻；
步驟 8：加入適量熱水或高湯；
步驟 9：放入迷迭香和百里香，優格煮溶；
步驟 10：加入鮮奶油，試味道調鹹淡，用糖綜合辣度；
步驟 11：雞腿排回鍋，小火慢煮2分鐘，記得用湯匙把醬汁舀淋到雞腿上；
步驟 12：撒上巴西里葉即可；
步驟 13：煮雞腿排的同時，可以煮一些義大利麵，雞腿撈出來後，留一些醬汁翻炒義大利麵也很搭喔～
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：鮮嫩多汁、香辣美味！香料奶油雞腿排
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／沒有米飯也超飽！「低卡蔬菜包」料理方便還省洗碗時間
想找一份減脂又有飽足感的午餐？這道「無米東北大飯包」外表樸實，卻讓吃過的人都驚呼好吃到不行！不只低卡、超飽，還能直接用生菜包著吃，連碗都不用洗，懶人帶便當也超方便。姊妹淘 ・ 1 天前
耶誕糕點上桌 沉浸節慶氛圍
歐美耶誕餐桌上除了必備的大餐，也少不了應景麵包糕點，國內各家麵包坊因應節慶到來，也紛紛推出相關節慶產品。中時新聞網 ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 11 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 11 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 21 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 23 小時前