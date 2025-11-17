鮮嫩多汁、香辣美味！香料奶油雞腿排

香料奶油雞腿排

醃制後的無骨雞腿，沾上麵粉煎至兩面金黃，搭配簡單的香料粉和鮮奶油煮成的香濃醬汁，雞腿肉又嫩又多汁，微微的香辣口感，非常好吃，剩下的醬汁還可以用來炒煮熟的筆管麵或意大利麵，有夠搭的啊！！

食材

去骨雞腿, 1公斤

任何筋度麵粉, 4湯匙

洋蔥, 0.5顆

大蒜, 3瓣

小杏鮑菇, 300克

巴西里葉, 少許

迷迭香, 1枝

百里香, 3枝

鮮奶油, 2湯匙

希臘優格, 2湯匙

棕櫚糖或二砂, 1.5茶匙

筆管義大利麵, 300克

雞腿醃料 鹽, 1茶匙 黑胡椒粉, 0.5茶匙 米酒, 1湯匙 蒜頭粉, 2茶匙

香料 紅椒粉, 4湯匙 黑胡椒粉, 1茶匙 蒜頭粉, 2湯匙 辣椒粉, 1湯匙 義式香料粉, 1湯匙 鹽, 1.5茶匙



料理步驟





步驟 1：雞腿肉洗凈擦乾，用醃料抓勻，醃漬2小時，洋蔥切小丁，蒜頭切末，巴西里葉用可飲用水洗凈後，瀝乾切細末；其他新鮮香草可有可無，或者用乾燥的義式香料代替；





步驟 2：醃雞腿時，先把香料粉調好，辣椒粉的用量，可以個人喜好斟酌放；





步驟 3：醃好的無骨雞腿，先兩面沾上薄粉；





步驟 4：入鍋煎至兩面金黃後，先起鍋備用；





步驟 5：原鍋再加點優質橄欖油，將洋蔥丁、蒜末、小杏鮑菇炒香；





步驟 6：加入香料粉；





步驟 7：拌炒均勻；





步驟 8：加入適量熱水或高湯；





步驟 9：放入迷迭香和百里香，優格煮溶；





步驟 10：加入鮮奶油，試味道調鹹淡，用糖綜合辣度；





步驟 11：雞腿排回鍋，小火慢煮2分鐘，記得用湯匙把醬汁舀淋到雞腿上；





步驟 12：撒上巴西里葉即可；





步驟 13：煮雞腿排的同時，可以煮一些義大利麵，雞腿撈出來後，留一些醬汁翻炒義大利麵也很搭喔～

