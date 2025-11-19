鮮榨柳丁綠「石虎柳丁」是假的？農民打臉：一顆都沒買 大苑子親上火線回應

大苑子日前推出「鮮榨柳丁綠」，標榜選用友善耕作的「石虎柳丁」，不過，卻遭到長壽天然農場打臉。圖／翻攝自大苑子臉書粉專

知名連鎖手搖飲料店大苑子日前推出「台灣鮮榨柳丁綠」，標榜全面選用友善耕作的「石虎柳丁」，不過，與其曾經合作過的長壽天然農場近日卻打臉，過往確實合作過，但供應的皆是「一般柳丁」。對此，許多網友紛紛質疑大苑子信用破產、廣告不實。

大苑子最近推出「台灣鮮榨柳丁綠」，聲稱選用友善耕作的「石虎柳丁」，更打著支持農民、友善生態與永續耕作３大主軸作為宣傳，甚至到長壽天然農場園區內拍攝影片來行銷，行銷文宣圖上還放了「中寮友善柳丁」，含石虎元素的自創標章，更標榜「希望在美味之外，讓消費者知道，你的每一杯，都能成為環境更好的力量」、「讓選擇變成力量，從今天起，一起讓台灣更美好。」

長壽天然農場打臉！石虎柳丁跳票「一顆都沒買」

然而，飲料才開賣沒多久，就有農友發文透露大苑子「一顆都還沒買！」稱這幾年來接觸過很多願意協助銷售或採購友善石虎農作的通路與商家，但還是難免會遇到很不OK的，例如明明和農民說好了卻食言，影片和網路還照樣繼續宣傳，他也PO出拍攝當天的照片，直說「宣傳影片拍攝當天我也在，因為我們特地送標章授權申請書過去呢！」

對此，長壽天然農場也在臉書發聲明打臉，大苑子前陣子到園區內拍攝影片，未經授權卻上架影片及行銷活動，欺騙消費者全面使用石虎柳丁，但實際上並未購買任何一顆有石虎標章的石虎柳丁，現在市場上實際使用的柳丁來源也不確定。長壽天然農場坦言，一直以來為了確保消費者能得到真正經過驗證、產銷履歷、確實落實友善石虎農作方式的柳丁，在農作過程中耗費很多心力及成本，如今卻有商人為了行銷欺騙消費者，他並呼籲大家「不要被騙了！」

長壽天然農場發出聲明稿打臉。圖／翻攝自長壽天然農場臉書

拒喝大苑子！網友發起抵制

消息一出，立刻掀起網友熱議，許多人紛紛抵制「有夠誇張，飲料店只會騙？拒買！」、「好惡劣，留友避雷」、「主打果汁，但都用便宜的果糖，從此拒買」、「抵制大苑子」、「這品牌造假擺拍利用台灣人對在地的愛，噁心死人，終生拒喝」、「原本以為只是廣告不實，沒想到還有這種跳票內幕，大苑子也太扯了吧！」

「石虎」柳丁是真的？大苑子親上火線回應

對於此次誤導性行銷風波，大苑子也在臉書留言處回應表示，柳丁使用的是中寮產區，南投中寮一直在為保育石虎努力，他們也非常支持這樣的友善循環，今年想把這樣支持石虎友善的事情讓更多消費者知道，一起來支持！

此外，大苑子強調，前進中寮產區也已經多年，跟柳丁果農張鴻濱大哥採購合作超過7年，認為應該是與長壽天然農場在溝通上有落差，目前正在了解、釐清，很抱歉讓大家誤會。



