鮮甜可口的古早味！排骨酥湯
排骨酥湯
醃炸過的排骨與蘿蔔的清香，是令人懷念的台灣味，不需久燉，卻能有鮮甜可口的湯頭！！醃好後以濕粉方式油炸的排骨酥，可以ㄧ次多炸些，冷凍保存除了可用來燉煮之外，剛炸好的排骨酥也可用來做糖醋排骨喔～
食材
豬小排, 1公斤
白蘿蔔, 3根
紅蘿蔔, 2根
香菜, 適量
地瓜粉或木薯粉, 120克
排骨酥醃料
蒜頭, 4瓣
全蛋, 1顆
醬油, 2湯匙
米酒, 2湯匙
棕櫚糖或二砂, 3茶匙
白胡椒粉, 1茶匙
五香粉, 0.5小匙
鹽, 1茶匙
太白粉, 4茶匙
湯底調味料
鹽, 2.5茶匙
烹大師干貝風味, 1.5茶匙
白胡椒粉, 1茶匙
蒜頭酥, 10克
料理步驟
步驟 1：小排沖洗乾凈瀝乾；
步驟 2：蒜頭拍扁切細末；
步驟 3：加入醃小排的醃料抓勻；
步驟 4：最後加入太白粉後，再次抓勻；
步驟 5：裝到保鮮盒冷藏過夜，或者最少醃2小時；
步驟 6：蘿蔔們洗凈削皮，切成方丁，白蘿蔔的大小要比紅蘿蔔的略大ㄧ點；
步驟 7：加入足量的水，不要蓋鍋子煮(這樣湯清)，煮到紅蘿蔔軟，菜頭煮透；
步驟 8：煮湯時剛好可以炸排骨酥，把地瓜粉或木薯粉直接加到醃排骨上面，抓勻；
步驟 9：讓排骨上都能裹上ㄧ層粉漿；
步驟 10：冷油溫約100-120度，鍋底看到有起少許小泡泡時，把排骨下鍋；
步驟 11：維持小火慢炸15分鐘，都不要去翻動；
步驟 12：10分鐘後把排骨翻面，繼續小火油炸10分鐘；然後再翻一次面，續炸8分鐘，這時排骨已開始上色；
步驟 13：接著開中大火，炸1.5～2分鐘，把油逼出，讓排骨更清爽；
步驟 14：撈起排骨酥，這時就可以吃了，濕粉油炸的排骨外殼非常酥硬，中火逼過油後，非常清爽喔！
步驟 15：炸排骨時，把香菜用可飲用水洗乾淨，略切；蒜頭酥也準備好；
步驟 16：湯底煮滾調味後，轉最小火，放入排骨酥和蒜頭酥，慢慢泡煮約5分鐘，試湯頭微調，起鍋後放上香菜即可。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：鮮甜可口的古早味！排骨酥湯
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／清爽無負擔、吃出食材原味的「雞腿菇菇燴飯」
想吃得清爽又滿足？這道雞腿菇類燴飯，用簡單食材就能燉出鮮美味道，不需複雜調味，每口都能吃到食材原味，鹹香不膩，減脂期間也適合享用。姊妹淘 ・ 1 天前
簡單的「燒肉吐司條」鹹香滋味好好吃！！
簡單的「燒肉吐司條」鹹香滋味好好吃！！ 很好吃的「燒肉吐司條」做法簡單、讓人滿足的鹹香滋味！！ 食材 吐司及起士片, 各2片 燒肉醬及豬肉片, 適量 料理步驟步驟 1：拿...iCook愛料理 ・ 1 天前
科博館超人氣名店！軟嫩吐司夾著甜鹹肉排，排隊也甘願的簡單幸福滋味
肉蛋土司中西式早餐店是很多遊客來台中必吃的早點，被食尚玩家票選為十大美食英雄，招牌肉蛋吐司、沙拉吐司、蛋餅等好物，享受簡單幸福的滋味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
懷舊好滋味！黑糖筍絲焢肉
黑糖筍絲焢肉_電鍋料理 筍絲焢肉是一道常讓人懷念起的古早味，改用黑糖來料理，不須再費心炒糖色，利用黑糖本身的色澤就能輕輕鬆鬆幫焢肉上色。一口焢肉，一口筍絲〜好幸福♪★ 食材 五花肉, ...iCook愛料理 ・ 1 天前
在家品嚐異國美食！馬鈴薯麵疙瘩
馬鈴薯麵疙瘩 今天要介紹的是馬鈴薯麵疙瘩(Gnocchi)吃起來的口感沒有麵疙瘩這麼Ｑ，又不像薯泥這麼鬆綿，算是介於兩者之間，我喜歡這個口感，嚐起來還有馬鈴薯的香味馬鈴薯麵疙瘩很適合搭配有醬汁...iCook愛料理 ・ 29 分鐘前
肉蛋吐司.刈包「改用雞肉」更好吃 民眾排隊嘗鮮
台中市 / 綜合報導 豬肉解禁讓小吃業者都很雀躍，這段期間他們為了生存，多數以雞肉取代，讓生意能繼續做下去，像是台中知名的肉蛋吐司，用孜然烤雞排代替豬肉，不少人聽說雞肉口味比原本的豬肉更好吃，紛紛搶排隊嘗鮮，也有業者將刈包的爌肉，改成雞腿肉，也意外受歡迎，業者說，會先將備料的雞肉全部用完，再恢復供應豬肉口味的刈包。翻開熱騰騰的肉蛋吐司，裡面夾著烤得油亮的雞排，頓時香氣四溢，這是台中有名的肉蛋吐司，曾經榮獲美食節目「十大英雄美食」稱號，開店大排長龍，原本使用豬肉的業者，受到非洲豬瘟疫情影響，貼出公告，生鮮肉類產品都改為雞肉。民眾說：「沒吃過，但可以吃吃看，聽說滿好吃的。」記者VS.民眾說：「(雞肉你有吃過嗎)還沒，(想來嘗試看看)對。」不少民眾聽說改成雞肉，也特地到場購買，想要嘗嘗新口味。還有這間刈包，Q彈的餅皮，加上厚實的雞腿排，撒上油蔥，讓人看得口水直流，以往都是使用豬肉，還是讓很多好奇是什麼風味，業者謝先生說：「雞肉的話，雞腿肉它本身就是比較軟嫩，禮拜一在賣的話，還滿多客人來嘗鮮的，中午的話(生意)還不錯。」業者說，雖然中央宣布豬隻解封，不過原本訂的雞腿肉，還有庫存，預計要到10日才會恢復使用豬肉，受到非洲豬瘟疫情影響，不少小吃業都用其他肉品替代，不過台鐵便當仍然供應懷舊排骨便當，引發民眾好奇難道是使用外國進口豬，台鐵也貼出公告，主要食材是冷凍帶骨里肌豬排，是採購國產冷凍豬肉，因此不受影響。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
媲美餐廳的好味道！紅燒羊肉鍋
紅燒羊肉鍋_電鍋料理 羊肉養氣補身，是溫補的好食材。掌握幾個小訣竅，羊羶味不再有，用電鍋就能煮出絕佳好味道！加點麵變成紅燒羊肉麵，加點高湯青菜和火鍋料，就是一道媲美餐廳的紅燒羊肉爐喔♪★ 食...iCook愛料理 ・ 30 分鐘前
經典日式風味🍺鹽烤魚下巴
🍺鹽烤魚下巴 忙碌之餘，最喜歡這樣的料理-簡單調味、丟進烤箱，等待「噹」ㄧ道清脆聲響就能上菜。油脂豐厚肥美的魚下巴，鹽烤最能體現食材真味，淋上檸檬汁去腥解膩，依喜好沾取胡椒鹽增添風味。 食材...iCook愛料理 ・ 1 天前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 17 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 23 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前