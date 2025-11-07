鮮甜可口的古早味！排骨酥湯

台中市 / 綜合報導 豬肉解禁讓小吃業者都很雀躍，這段期間他們為了生存，多數以雞肉取代，讓生意能繼續做下去，像是台中知名的肉蛋吐司，用孜然烤雞排代替豬肉，不少人聽說雞肉口味比原本的豬肉更好吃，紛紛搶排隊嘗鮮，也有業者將刈包的爌肉，改成雞腿肉，也意外受歡迎，業者說，會先將備料的雞肉全部用完，再恢復供應豬肉口味的刈包。翻開熱騰騰的肉蛋吐司，裡面夾著烤得油亮的雞排，頓時香氣四溢，這是台中有名的肉蛋吐司，曾經榮獲美食節目「十大英雄美食」稱號，開店大排長龍，原本使用豬肉的業者，受到非洲豬瘟疫情影響，貼出公告，生鮮肉類產品都改為雞肉。民眾說：「沒吃過，但可以吃吃看，聽說滿好吃的。」記者VS.民眾說：「(雞肉你有吃過嗎)還沒，(想來嘗試看看)對。」不少民眾聽說改成雞肉，也特地到場購買，想要嘗嘗新口味。還有這間刈包，Q彈的餅皮，加上厚實的雞腿排，撒上油蔥，讓人看得口水直流，以往都是使用豬肉，還是讓很多好奇是什麼風味，業者謝先生說：「雞肉的話，雞腿肉它本身就是比較軟嫩，禮拜一在賣的話，還滿多客人來嘗鮮的，中午的話(生意)還不錯。」業者說，雖然中央宣布豬隻解封，不過原本訂的雞腿肉，還有庫存，預計要到10日才會恢復使用豬肉，受到非洲豬瘟疫情影響，不少小吃業都用其他肉品替代，不過台鐵便當仍然供應懷舊排骨便當，引發民眾好奇難道是使用外國進口豬，台鐵也貼出公告，主要食材是冷凍帶骨里肌豬排，是採購國產冷凍豬肉，因此不受影響。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前