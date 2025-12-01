鮮美可口暖呼呼！香菇鮮肉包子

香菇鮮肉包子

這陣子家中很受歡迎的一款包子,其實內餡材料以及調味不複雜,讓它美味升級的點在於,包子放入整顆吸飽滷汁的香菇,在蒸製過程中,湯汁會滲入肉餡中,讓肉餡更加的鮮美可口🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

食材

麵皮 中筋麵粉, 400克 速發酵母, 4克 細砂糖, 35克 食鹽, 少許 食用油, 一大匙 水, 210cc

肉餡 鈕扣形狀大小香菇, 12朵 豬絞肉, 300克 食鹽, 3克 米酒, 一大匙 日式昆布醬油, 一大匙 白胡椒粉, 1/2小匙 蔥花, 100克



步驟 1：香菇處理:泡水軟化,擰乾水分,放入鍋中半煎炸,直到香菇呈現收乾上色狀態





步驟 2：放入事先備好的滷汁中,滷煮約15分鐘(自行斟酌滷汁鹹度是否需要稀釋,別魯太鹹了),讓香菇吸飽湯汁且入味*這次的滷汁是事先預留的滷肉湯汁,所以說,滷汁可以事先預留下來滷好的香菇,放涼備用





步驟 3：接下來先製作內餡,將豬絞肉,食鹽,日式醬油,米酒拌至肉有黏性加入蔥花以及白胡椒粉拌勻肉餡完成,放入冰箱靜置10-15分鐘,可以利用這些時間攪打麵糰!*豬絞肉建議選肥的部分多一些,包子口感會比較好!也可以另外添加10-20%肥肉入包子餡中!*這次有另行添加豬板油在裏頭!增添口感!





步驟 4：包子皮製作：將包子皮材料拌至光滑,鬆弛10分鐘





步驟 5：均分１２等分每顆約５５克





步驟 6：取一麵糰,先用手掌壓稍扁,再用擀麵棍感成外薄中心厚的麵皮





步驟 7：加入肉餡35克,香菇一朵,





步驟 8：收好口,依序將1２顆包子包好





步驟 9：33度發酵至手壓會慢慢回彈且留下淡淡指痕即可入鍋蒸





步驟 10：入爐中大火,水滾蒸15分鐘,記得鍋邊留細小縫,我並沒有包布巾,但因開細小縫鍋蓋是打斜的,在我製作過程中並沒發生有水滴到的狀況;15分鐘後,轉最小火續蒸3分鐘,鍋邊夾一支筷子





步驟 11：時間到即可出爐





步驟 12：享用

