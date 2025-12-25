鮮美甘甜暖呼呼！巴西蘑菇紅棗雞湯

巴西蘑菇紅棗雞湯

前陣子買到了一些乾燥的巴西蘑菇，聽說這東西營養價值很高，煮成湯的味道鮮美。剛好我還有一些紅棗，就放進去一起煮，煮好的雞湯味道鮮美甘甜，冬天來上一碗暖呼呼的湯，真棒！

食材

乾燥巴西蘑菇, 4朵

紅棗, 5個

切塊土雞腿1隻, 約500g

老薑, 3片

開水, 1200C.C.

料理步驟





步驟 1：巴西蘑菇用冷水泡軟，其它材料準備好。我原本只打算放巴西蘑菇而已，發現冰箱裡還剩5個紅棗，所以乾脆拿出來一起用掉。賣我巴西蘑菇的老闆娘說，這東西的香氣濃郁，所以一鍋湯裡最多不要加超過4朵，放太多的話會蓋過其它食材的味道，我沒煮過這個，既然是第一次煮，就乖乖聽話，先放4朵就好。



步驟 2：取一深鍋放些冷水，然後把雞肉直接放入，水要淹過肉，瓦斯爐用中火開始加熱。





步驟 3：煮到水滾後，就馬上改小火，放著加熱10分鐘，之後會發現這鍋水變得非常油而且很汙濁，這時就可以關火，把雞肉撈出來，用乾淨的水沖洗一下。





步驟 4：把所有材料都放入電鍋的內鍋，泡蘑菇的水我倒掉了，所以沒有加進去，弄好後把這鍋放進去電鍋，外鍋加2米杯水，蓋上鍋蓋按下煮飯鍵，就可以等著喝湯了。





步驟 5：煮好後，加入適量的鹽調味一下，就完成這道營養又美味的湯品。我覺得巴西蘑菇煮成湯的味道還蠻香的，下次可以多放2～3朵，而且它的口感很特別，吃起來脆脆的，湯頭很甘甜，加上煮到入口即化的雞肉，喝下這碗湯，真的是非常滿足呢！

小撇步

＊乾的巴西蘑菇在賣南北乾貨的地方可以找到，購買時選擇顏色較金黃的品質為佳。

