鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
30歲的祈錦鈅在2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，同年底在加拿大誕下1女，但卻屢傳出婚變消息，日前她終於發文坦言與A先生的婚姻畫下句點。時報周刊CTWANT今年9月時曾直擊祈錦鈅與神似A先生的男子深夜黏TT，不過祈錦鈅說自己已經離婚一年，時間線似乎對不太上，經過本刊比對，發現該位男子的確不是A先生，而是小祈錦鈅8歲、曾經參加《原子少年》的陳任佑。
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走著走著陳任佑在大街上就親起了祈錦鈅的頭髮，完全不避人耳目，一旁友人則是相當習慣，沒有半點反應。
其實兩人的曖昧情早就有跡可循，9月時阿沁號召超過百位藝人共同參與錄製〈城市聖誕星 City Christmas Star〉，並舉辦記者會，祈錦鈅與陳任佑都是嘉賓。據了解，看似毫無交集的兩人當天不僅一同出現在會場，而且都是睡眼惺忪的模樣，活動結束後也一起離開，現在想來關係果然不一般，巧的是陳任佑出席活動時戴的帽子，與本刊直擊兩人黏TT那天所戴的是同一頂，看來祈錦鈅也十分喜歡他戴帽子的模樣。
今年5月祈錦鈅與A先生爆出婚變，當時受訪她否認這項消息，表示：「謝謝大家關心，我覺得我們的關係不是靠法律維持，是靠真心維持。」直言自己當下看到報導很錯愕，還說因為婚變傳聞夫妻趁空多相聚了兩天，「老公不是一個會管別人的人，我們的關係不存在誰管誰？婚變已經不知道是誰爆料，最終還是希望大家的關注回到我表演上，因為私生活浪費社會資源不是我所期望的。」
沒想到事隔不到半年，祈錦鈅就推翻自己的說詞，發文稱「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了」，也說：「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我，沒攔我也不是因為我的要求，只是沒有感情基礎，不重視，沒有行動當然沒有藉口。」祈錦鈅認為自己沒有對不起任何人，並謝謝所有幫助過她的朋友。
雖然祈錦鈅覺得自己注定孤軍奮戰，但請大家別擔心自己，若是真的擔心就多發工作給她，並說兩個大人的任何命運本身不是傷害，在不健康的關係裡被迫長大才會讓重要家人受傷，最後還寫道「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭」。幸好現在有小鮮肉陪在祈錦鈅身旁，應該能成為她滿大的慰藉。
關於祈錦鈅與陳任佑目前的關係為何？本刊詢問祈錦鈅本人，但在截稿之前未得到回應。
