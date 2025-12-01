鮮肉新歡2／小甜甜曾與前夫互控家暴 Makiyo「個性不合」斬14月婚

祈錦鈅和圈外老公結婚一年多便離婚。（圖／紅心字會提供）

祈錦鈅在2023年與交往不到半年的圈外男友A先生閃婚，同年底在加拿大誕下1女，去年初她一度發文嗆老公「要離開請便」，隨後以「夫妻吵架很正常」解釋，不過今年又被爆出婚變消息，日前她終於發文認了已經與老公離婚一年，並說：「我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」婚姻僅維持一年多就畫下句點。

小甜甜與宋晉賢互控家暴，結束兩年短命婚姻。（圖／翻攝自小甜甜IG）

「小甜甜」張可昀在2020年與小13歲的宋晉賢奉子成婚，但短短兩年就爆出婚變，小甜甜控訴宋晉賢家暴，後來宋晉賢公開兩人爭吵影片及保護令，稱是小甜甜先動手，他忍無可忍才反擊。家醜鬧得沸沸揚揚之後，兩人終於在2023年簽字離婚，同年底本刊直擊小甜甜與新歡手牽手，整個人散發粉紅泡泡，不過戀情曝光後僅維持5個月告吹，兩人退回朋友關係。

Makiyo結婚14個月便與前夫簽字離婚。（圖／衛視中文台提供）

同樣閃婚又閃離的還有「Makiyo」川島茉樹代，2022年與小她3歲從事醫美工作的金先生結婚，兩人育有一子，但在14個月後便簽字離婚，恢復單身後Makiyo在節目上透露離婚主因是個性不合，並說時常找不到前夫，不論是打電話還是傳訊息都沒回音，最高紀錄是4天聯絡不上對方，表示：「我就想這個婚姻真的不行，我其實也不愛他啦！」離婚後Makiyo從沒主動找過前夫，認為都不要見面是最好的。

賴弘國與趙筱葳結婚短短半年就離婚。（圖／翻攝自臉書）

有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，曾與「華航林依晨」Ivy趙筱葳交往1年半，在2016年4月登記結婚，沒想過才過了短短半年，同年10月就簽字離婚，後來趙筱葳在節目上坦言當時是「被離婚」，表示：「我完全沒想到，有一天竟然要走到離婚這一步。」不過賴弘國後續婚姻也都不太順利，與香港女團Twins「阿嬌」鍾欣潼再婚，同樣才2年就離婚，賴弘國的第三任妻子是上班族Alice，但結婚近三年後近期又再傳婚變消息，對此賴弘國尚未做出任何回應。

