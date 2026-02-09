鮮肉男星穿女僕裝、護士服吊鋼絲慘摔10次！ 見女神邵雨薇竟頻出糗

《啵me之我的青春住了鬼》中顏廷儒首次穿上女僕裝。風暴國際提供

曾在《天橋上的魔術師》有亮眼表現的新生代男星顏廷儒，近期在電影《啵me之我的青春住了鬼》中突破形象挑戰女僕裝、小護士等造型，其中一場戲他穿著護士服在鬼屋扮鬼，卻意外從推車飛出去跌個四腳朝天。

這是顏廷儒首度挑戰吊鋼絲，坦言被瞬間拉起時相當不適應，「其實有點可怕，拍了將近10次！」後來抓到節奏才成功完成，他笑稱習慣安全感後反而覺得滿好玩。

閉關2個月苦練歌仔戲身段

顏廷儒透露開拍第一場戲就要與女神邵雨薇對戲，雖然戲份短，卻是他首度與偶像合作，坦言情緒極度緊繃。他自爆當下因太緊張，連簡單動作都要反覆調整，顯得有些侷促，所幸邵雨薇適時安撫才讓他進入狀態。

為了豐富角色，顏廷儒事前投入2個月歌仔戲特訓，學習水袖與步伐。他透露那段時間只要看到鏡子都會忍不住想甩水袖，希望能盡力呈現專業樣貌。顏廷儒表示，自己私下雖然敢進戲院看鬼片，「但一定要很多人一起！」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。風暴國際股份有限公司提供

喜感愛情靈異片 揪友邊看邊笑

幸好看到《啵me之我的青春住了鬼》劇本時就知道這部作品不走恐怖路線，反而比較偏向帶點喜感的愛情靈異片，讓他能放下對鬼片的心理壓力，專心投入角色本身，笑言這是部可以邊看邊笑的作品。

師妹顏瑀晴則飾演初孟軒的前女友，需拿捏分手前殘留情愫的複雜感。為了呈現自然的疏離感，她在戲外刻意與初孟軒保持距離，選擇以「明明認識、卻有點陌生」的狀態相處，這樣對戲時的若即若離會更顯真實。《啵me之我的青春住了鬼》全台熱映中。



