鮮肉男模怒槓女大生 二度發聲撇性侵疑雲：真相不需要喧嘩

張越河表示表示遭女大生指控內容與事實不符。(圖／yuehe_0910 Instagram)

25歲男模張越河遭一名女大生指控性侵得逞，女方認為張越河事後毫無悔意、憤而提告。張越河29日發出聲明，除了表示內容與事實不符，還特別強調「絕無任何違反意願性行為」，如今雙方越演越烈，直接在網路上隔空開戰。

張越河稍早發完聲明後，女大生在threads放上男方聲明稿截圖，表示自己等了一個多月才得到公開回應，卻是被控告妨礙名譽和誣告，接著把遭性侵過程完整陳述一番，對於自己選擇公開這件事，主要是看到張越河常跟其他女性合作，也認識很多異性，無法再看到有不知情的人基於信任，最後卻跟自己一樣慘遭侵害，接著向張越河隔空宣戰： 「我也期待你之後能拿出什麼樣的證據。」

女方發文之後，張越河也再次發出聲明，他表示真相尚未釐清之前，直接被貼上標籤、被懷疑、對一個人而言是相當沉重，對於遭指控性侵，他再次重申：「這些指控，與事實並不相符，我從未有任何違反對方意願的行為」，至於案件已經進入司法程序，自己也把能還原真相的證據，完整提供給地檢署，接著強調：「真相不需要喧嘩」，堅信法律能夠還給自己清白。

對於被問到為何一開始選擇沉默，張越河表示不願意在真相釐清前，用一句話去傷害任何人，甚至讓更多人被捲入是非中，他不諱言所有不實指控，已經對自己的名譽及生活造成極大傷害，導致努力建立的一切，短時間內被質疑及否認，接著再次為自己的清白發聲：「我絕對不會做出傷害對方、逼迫對方，或違背任何人意願的行為，這一點是我的底線，也是我願意去守住的事實」，未來會持續配合司法調查，讓真相能公諸於世。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

