鮮肉男模拐女大生返家性侵得逞挨告 昔上小S節目爆紅

新生代男模張越河Instagram追蹤數超過2萬，在網路上頗具人氣，近來卻被爆料曾把一名女大生騙回家後，不顧對方拒絕性侵得逞，到警局接受偵訊時，竟謊稱雙方合意，讓女大生氣到揚言絕不和解，要讓張越河付出代價。

根據《鏡週刊》報導，張越河被指控對女大生吃豆腐，甚至做出性侵等誇張行徑，近日踢到鐵板。一名女大生表示透過Instagram認識張越河，並替攝影師朋友牽線請張越河當模特兒，拍攝完當天，張越河原定直接載女大生到捷運站搭車，後來表示剛收工有些疲累，加上晚上在信義區還有工作，希望女大生能先跟他返家休息，晚點再載她到捷運站搭車，女大生因為怕耽誤對方行程，因此答應提議。

抵達張越河居屋處後，男方便露出真面目，對女大生伸出狼爪得逞，完事之後，女大生因為驚魂未定，不知道該如何是好，加上擔憂張越河會對自己動粗，只好等對方清醒準備外出工作，找理由離開，後來意識到被性侵後，便傳訊息跟張越河反應此事，張越河一開始還私訊道歉，沒想到赴警局做筆錄時，不僅否認性侵，還辯稱雙方合意、毫無悔改。女大生隨後將張越河認錯的錄音檔、對話截圖交給警方，強調絕對不和解，希望他能獲得法律制裁。

早在11月底，該事件就已經爆開，不少網友在張越河的社群留下「性侵犯」等字眼要求說明，不過至截稿前，張越河暫未針對此事作出回應。此外，張越河今年初到節目《小姐不熙娣》當來賓，與主持人小S演情境劇時，因為失手形成對小S襲胸的場面，當時還躍上新聞版面。

