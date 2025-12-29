鮮肉男模捲性侵疑雲 張越河發聲明反駁：已交司法調查

（娛樂中心／綜合報導）男模張越河今年初因在節目《小姐不熙娣》與小S演情境劇時爆出「襲胸、摳私密處」爭議而引發討論，近期又遭一名女大生指控性侵，事件延燒後，他今（29）日透過聲明強調「雙方為合意性行為」，否認性侵指控，案件目前已進入司法偵查階段。

圖／鮮肉男模張越河捲性侵疑雲，遭一名女大生指控性侵。（翻攝 IG／yuehe_0910）

今年1月，25歲的張越河受邀上《小姐不熙娣》擔任來賓，與主持人小S上演情境橋段。他在扶小S時手部疑似碰觸胸部，小S當場脫口：「最後還摳我屁眼！我覺得被羞辱到了！」畫面曝光後曾登上新聞版面，當時多被外界視為節目效果，卻也讓張越河的肢體分寸引發爭議。

根據《鏡週刊》報導，近日一名女大生A小姐向媒體及警方指控，今年9月透過IG認識張越河，10月初因替攝影師朋友牽線拍攝而首次見面。她表示，拍攝結束後，張越河先載她到捷運站，隨後以「收工很累、晚點還要趕去信義區工作，想先回家休息一下」為由，再度邀她一同回其出租套房短暫休息，她因不好意思拒絕而答應。

A小姐指稱，兩人進房間後，她被示意坐在床邊休息，不久張越河突然將她撲倒親吻、觸碰，她雖然反抗卻無法脫身，最後遭指侵得逞。事後張越河抱著她入睡，她因害怕對方清醒後可能再度動粗，不敢當場爭執，只能等對方準備出門工作時離開。返家後，她越想越不對勁，隨即前往醫院驗傷並向警方報案。

圖／張越河在《小姐不熙娣》中與小S上演情境橋段，扶小S時手部疑似碰觸胸部，讓小S當場脫口：「最後還摳我屁眼！我覺得被羞辱到了！」（翻攝 Youtube／小姐不熙娣）

她向媒體表示，事後張越河曾私下認錯、道歉，讓她一度動念是否給機會原諒，但後來得知對方疑似不是第一次有類似行為，決定堅持提告、拒絕和解。她也將張越河道歉的錄音、對話截圖等資料提供給警方，強調「要讓惡狼付出代價」。不過她批評，張越河到警局做筆錄時，卻改口否認性侵，聲稱雙方是「你情我願」，讓她感到再度受傷。

事件曝光後引發社會關注。張越河29日發聲明回應，表示相關指控內容「與事實嚴重不符」，強調「絕無任何違反A女士意願之性行為」。根據媒體報導，他已委任律師，將自述與相關客觀資料提交檢方，盼透過司法程序還原事件全貌。

對於外界質疑他長時間保持沉默的原因，張越河在聲明中說明，是考量案件已進入偵查程序，不願透過媒體與告訴人隔空交火，以免浪費社會資源、造成大眾視聽混淆。他同時向因事件受到波及的親友與工作夥伴致歉，並呼籲社會與媒體在司法尚未定讞前，應保持理性與客觀。

張越河也在聲明中強調，對任何未經查證的指控、惡意揣測或不實言論，將保留依法追訴的權利。針對女大生的指控，目前檢調已立案偵辦，實際案情與法律責任仍有待後續調查與司法判決釐清。

