鮮自然20周年慶抽最新iphone 再抽免費喝一年！93度鮮萃烏龍 插旗百貨新篇章

記者/葉佳欣報導

從台南街邊的一杯高山烏龍茶，到成為茶飲迷心中的「鮮」字招牌，鮮自然迎來創立20周年。二十年來，品牌始終堅持「新鮮、自然、無妥協」，靠的是93度專利萃茶機與真水果泥調味飲，而走出一條市場難以仿效的「手搖癮」的路。

台南手搖品牌鮮自然Natural First，迎來創立20周年。圖/鮮自然提供

鮮自然於今年入冬20週年之際，推出「天天買2杯、周周抽禮盒」活動，一月更要抽出最大獎，包括最新iPhone 17及「365天免費喝鮮自然」會員暢飲活動。更同步展開全台一級百貨據點之展店藍圖，誓言將93度鮮萃烏龍茶推進百貨生活場域，讓消費者感受到鮮自然品牌的高質感手搖飲之最鮮體驗。

廣告 廣告

鮮自然20周年推出的濾掛式茶包，本次作為會員抽獎贈品之一。圖/鮮自然提供

專利萃茶 二十年磨出一杯杯好茶的執念

鮮自然與台灣小農及牧場簽訂契作，從高山烏龍、四季鮮果到鮮奶，確保來源安心可溯。再搭配自研93度專利萃茶機，精準萃取優質的茶質、茶香與茶氣。這其中的果味調茶系列，鮮自然更堅持使用百分百鮮榨果汁果泥。無論是甘蔗、檸檬、桑葚或芭樂，每杯都以天然水果進行完美比例調和，拒絕濃縮還原與化學香精。這份講究，讓鮮自然在講求效率的手搖飲市場裡，以「慢工厚道」而展現出其「鮮」字的獨特地位與品飲價值。

鮮自然多年來暢銷的經典飲品之一：桑葚檸檬飲。圖/鮮自然提供

20週年感謝祭 會員抽大獎、甜點節聯名冬季厚乳登場

鮮自然迎來品牌20週年，今年冬日11/24至2026年01/18，推出會員「天天互動」遊戲抽獎活動，這回品牌要大大地感謝消費者一路支持。



1.天天買：會員單筆消費兩杯（含）以上，即可獲得系統抽獎資格。

2.周周送：每週抽出20位幸運會員，贈送生技大廠膠原蛋白禮盒、小葉蜜香紅茶提盒組等好禮。

3.社群最大獎：「365天免費喝鮮自然」一整年都免費暢飲資格。

4.會員回娘家：點數可兌換週年限定周邊與禮盒。

5.VIP好康：每月享有專屬飲品與驚喜券。

鮮自然x台南甜點節聯名手搖杯，推出三款冬日限定厚乳飲品。圖/鮮自然提供

此外，本次周年慶的壓軸大獎：最新款iPhone 17，將於明年1月下旬正式揭曉，為活動掀起最高潮。同步搭配「台南甜點節」聯名杯限定活動，鮮自然也推出冬日限定厚乳系列：醇香可可、柴燒黑糖、日式煎茶，三款厚乳飲品，以更溫潤、暖心的風味迎接冬季。三大新品結合2026年台南甜點節的年末甜味氣氛，打造季節感最濃烈的「冬日體驗」。

全台百貨展店 讓93度鮮萃烏龍茶走進日常

鮮自然近來更於街邊三角窗，打造出宛如咖啡館之現代茶館式旗艦店，創辦人洪榮灃總經理表示：「輕鬆地讓客人在舒適空間中細細品味山頭茶氣與甜品，更能在正餐時刻也品嚐雞肉餃子與招牌細烏龍麵，這就是商品自己會說話的品牌體驗」。未來一年，品牌將全面啟動全台百貨展店計畫，以旗艦店菜單為基礎，打造兼具連鎖高效出茶的百貨美食街銅板鮮體驗。

鮮自然攜手旗下雞肉餃子品牌卜卜角打造聯名複合櫃，進駐台北新光三越 A4。圖/鮮自然提供

11月已率先攜手旗下餐飲品牌「卜卜角餃子店」，進軍台北一級戰區新光三越信義新天地A4館B2美食街祭出「鮮自然93度高壓鮮萃烏龍茶x雞肉餃子」快閃複合櫃。近期以雞肉餃子為亮點強勢進駐百貨的卜卜角品牌，與鮮自然已躍躍欲試來聯手開啟優質「飲x食」共榮共服務的嶄新策略，這已然成為品牌跨界整合新里程碑。

卜卜角除了人氣雞肉餃子外，招牌烏龍麵同樣深受消費者喜愛。圖/鮮自然提供

透過「旗艦店沉浸式茶館x百貨精選茶飲」雙軌佈局，鮮自然讓茶飲從街邊便利延伸至百貨美食日常，展現20週年來的品牌進化力道與市場拓展決心。當市場普遍追求速度與價格，鮮自然仍以「專利萃茶、真水果、健康減糖」堅守著品質承諾，並以百貨據點開啟「精品茶飲」新藍海。這份堅持，正是品牌走過二十年的關鍵動力。

更多享民頭條報導

直筒褲正流行！直筒褲的穿搭公式，一秒打造時尚造型

輕珠寶為什麼流行?小資女必看！輕珠寶經典款式推薦

秋冬夾克流行趨勢：4款2023必收夾克外套+穿搭公式詳解

