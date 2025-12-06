鮮芋仙香港驚傳欠薪托租「19間關到剩6間」 台灣總部發聲了

圖為鮮芋仙昔日在香港的旺角文華商場店，該店已在今年1月13日結束營業。（圖／翻攝自臉書／鮮芋仙香港）

台灣甜品店鮮芋仙擁有高人氣，多年前更將品牌擴展到香港地區，在當地曾開設多達19間分店，但今年8月鮮芋仙爆出2個半月內關閉5間店，據香港法庭資料，還有欠薪和托欠租金逾新台幣2000萬元。鮮芋仙台灣總部近日鄭重發聲，宣布接管並將進行重新整頓。

據《香港01》報導，鮮芋仙香港在今年中旬2個月內關閉5間分店，當時更有法庭資料顯示，鮮芋仙香港代理商以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，在今年1月至7月底共被追租逾新台幣2000萬元。另外有鮮芋仙香港多間分店員工指控，公司積欠薪水。

對此，鮮芋仙台灣總部5日在社群發聲，已在今年11月1日正式接管香港分店，所有債務都是前代理商及其加盟商的行為，與台灣總部無關。總部強調，接手後所有營運事務皆依照香港法規辦理，鮮芋仙香港門市進行重新整頓，將持續為顧客服務。

從公開資料得知，鮮芋仙在香港全盛時期展店多達19間，如今只剩下6間。但台灣總部接手後，是否能洗掉壞名聲、挽回形象，也受到外界關注。

鮮芋仙香港臉書聲明全文：

「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區之品牌經營權已於2025年11月1日正式轉由台灣總部經營管理。於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF 等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。

台灣總部自11月1日接管後，所有營運事務皆依照香港相關法規及政府要求辦理。

最新門店資訊請至以下連接查詢，鮮芋仙門店將持續為顧客服務。

