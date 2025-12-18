鮮食飆股跌落神壇？股價從180元下殺90元 專家點出2原因：市場嚇到拉回現實

​鮮食加工大廠聯華食品近1年的股價猶如雲霄飛車，從2024年90元一路飆漲到2025年2月衝上180元，成為市場一大黑馬，更被冠上「鮮食飆股」稱號，結果好景不常，隨之而來的是股價回到解放前，跌至90元左右徘徊，引發投資人側目。對此，財經達人「股人阿勳」在臉書發文點出背後2大原因，他直言，股價被市場捧過頭，現在只是被拉回現實。​

鮮食加工大廠聯華食幫便利商店7-11代工，在2024年成了火紅的「便當、御飯糰的內需股」，股價一路從90元噴到180元，一度被封為「鮮食飆股」。但到了2025年，在投資人還沒回神前，一路又跌回90元左右，不少人都想問，聯華是不是出事了？

廣告 廣告

對此，股人阿勳分析，首先，聯華為什麼可以從90元飆到180元？因為火災利空淡掉，鮮食廠復工，營收、獲利創新高，市場開始把聯華食從「無聊食品股」改標成「超商鮮食成長股」。 而且這樣的故事很好講，就是幫7-11做鮮食、內需穩、又有長年配息，資金一窩蜂追進去，最後把它的本益比硬拉到3、40倍，完全是用科技成長股的標準在定價。

​為什麼又從180元跌回90元？股人阿勳提到，根據聯華財報顯示，營收還行、本業也沒崩，但單季EPS掉很兇，主要是業外投資認列虧損，把帳面獲利壓下去，財報「長得不好看」，市場先嚇到，但這不是主要因素。

​

​股人阿勳指出，請大家開始回頭算，一間做鮮食、零食的公司，要用30、40倍本益比、1%多殖利率來買，真的合理嗎？當這個問號浮上來，股價就把前面那一段「過頭的溢價」幾乎吐光。聯華食營運沒什麼結構性問題，只是股價被市場捧到「有點尷尬」的高度，後面就慢慢被拉回現實而已。

更多風傳媒報導

