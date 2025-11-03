鮮饗宜蘭農舖開幕 打造有機友善綠色消費新據點

由超市轉型的鮮饗宜蘭農舖正式開幕。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

為推廣在地有機與友善農漁畜產品、擴展銷售通路並落實綠色永續精神，宜蘭縣農會三日上午十時三十分舉辦「鮮饗宜蘭農舖開幕暨有機友善行銷媒合會」，結合產地、通路與餐飲業者，共同推動宜蘭成為健康、安全的幸福農業城市。

全新開幕的「鮮饗宜蘭農舖」是縣內規模最大、最具特色的在地當季有機友善農漁畜產品銷售平台，店內設有白米區、水果區、農民直銷站及全國農漁會產品專區，提供民眾多元、安全的選擇。農會表示，該農舖不僅是行銷在地優質農漁畜產品的重要通路，更是支持小農、推動永續農業的重要據點。

活動同步舉辦「有機友善媒合會」，由宜蘭大學有機產業發展中心與農業部農糧署共同推動的「有機之心 美食餐廳」計畫合作，邀集有機餐廳與在地生產者面對面交流，促進「餐廳採購有機食材、支持在地小農」的合作模式。參與單位包含種菜人家、蘭陽金柑生產合作社、太平山莊、妞貴妃私廚等十多家業者。

開幕當日亦推出冬令進補主題活動，現場準備二百份免費麻油雞湯供民眾品嚐，邀請大家一同品味在地好味道、支持綠色永續生活。