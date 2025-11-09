宜蘭縣農會舉辦「鮮饗宜蘭農舖開幕暨有機友善行銷媒合會」。



（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣農會舉辦「鮮饗宜蘭農舖開幕暨有機友善行銷媒合會」。



（記者董秀雲攝）

宜蘭縣農會為推廣在地有機與友善農產品及優質農漁畜產品，擴展通路並落實綠色永續精神，於日昨上午十時三十分舉辦「鮮饗宜蘭農舖開幕暨有機友善行銷媒合會」，開幕啟動儀式由縣農會理事長劉金財、常務監事林登財、總幹事李長珊共同出席，農業部農糧東區分署長林美華、宜蘭大學校長陳威戎、頭城區漁會理事長陳秀暖、縣府農業處副處長林信宏及農漁會代表多人與會。結合產地、通路與餐飲業者，共同推動台灣有機農業發展，打造環境永續與食安兼具的綠色消費模式。

廣告 廣告

為了讓消費者能更輕鬆購買到無毒、無農藥殘留的優質農漁畜產品，宜蘭縣農會全新打造宜蘭縣最大、最具特色的在地當季有機友善農漁畜產品銷售平台—「鮮饗宜蘭農舖」，於十一月三日正式開幕營運。店內設有多元專區，包括在地白米區、新鮮水果區、農民直銷站、宜蘭縣農漁會產品區、全國農漁會產品區，以及生鮮漁畜產品區，提供消費者多樣化且安心的選擇。

「鮮饗宜蘭農舖」由宜蘭縣農會處理場嚴選宜蘭在地當令食材，並集結全國各地農漁會的精選產品，透過集中展示與銷售的方式，打造一個讓消費者了解、信任並選購有機與友善農漁畜產品的購物平台。農舖營業時間為週一至週六上午八時三十分至下午五時三十分。

宜蘭縣農會表示，「鮮饗宜蘭農舖」不僅是推廣在地優質農漁畜產品的重要通路，更是支持在地農漁民、推動永續農漁業發展的重要據點。透過此平台，希望能讓更多民眾認識在地食材的價值，落實從產地到餐桌的永續理念，打造宜蘭成為健康、安全、友善的幸福農業城市。

活動現場同步舉辦「有機友善媒合會」，由國立宜蘭大學有機產業發展中心與農業部農糧署共同推動的「有機之心‧美食餐廳」計畫，邀集縣內「有機之心」有機餐廳業者與有機、友善生產者齊聚一堂，透過面對面交流推動產業合作。

此次活動特別邀請縣內多家小農參與，包括：種菜人家、洲仔庄有機農場、蘭陽金柑生產合作社、蔥滿理想農場、謝淳淳-安食座農場及松輝有機茶園等農場代表；並邀請宜蘭大學「有機之心」餐飲品牌—太平山莊、妞貴妃私廚、岑食農產手作坊、花泉休閒農場、一九一九原燒料理及邂逅街等六家餐飲業者共襄盛舉。透過媒合會的實質交流與採購洽談，期望促進有機小農與餐飲業者合作，達成「餐廳採購有機友善食材、支持在地小農、推動永續農業」的目標，讓消費者享有更健康、安心的外食選擇。此媒合平台將成為串聯「產地到餐桌」的重要橋樑，實踐「環境得永續、生產者得尊重、消費者得安心」的綠色消費願景。

配合節氣變化與冬令進補時節，開幕當日現場同步推薦多項適合冬季進補的優質農產品與特色料理，包括麻油雞、燒酒雞等經典佳餚，邀請民眾一同以在地新鮮食材進行溫補食療，享受暖心美味。活動當日特別準備二百份免費麻油雞湯，供來店嘉賓現場品嚐，感受濃郁香氣與道地滋味。此外，現場亦推出盒裝麻油雞、燒酒雞特惠價每盒一八九元，讓民眾可將冬令好味帶回家分享。為慶祝農舖全新開幕，特別推出多項超值優惠活動，十一月三日至十一月三十日期間，全系列商品全面九折優惠，特價品除外，邀請民眾蒞臨參觀選購，體驗最在地、最安心的農、漁、畜產品好味道。