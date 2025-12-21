花東縱谷國家風景區管理處為推動「永續環境」、「旅遊體驗」與「在地交流」三大核心理念，二十日晚間在鯉魚潭遊客中心舉辦「鯉遇好願-水燈製作旅遊體驗活動」。本次活動以試辦施放「友善許願水燈」為亮點，期望建立兼具儀式感與環境意識的新型態祈願文化。（見圖）

本次鯉魚潭水燈製作體驗活動，特別結合地方學校（銅蘭國小及文蘭國小師生）、社區、地方業者及公私部門共同參與。活動前先發放許願卡給學校和機關，讓參與者有充分時間繪製內容；活動現場也準備彩繪及書寫用品，供未事先準備的友人現場製作簡易許願卡，活動日現場組立友善許願水燈，並在工作人員引導下，於潭北碼頭統一投放。

活動除了邀請的各界人士，到訪的許多遊客也現場報名參與；更讓人驚喜的是，來自北海道株式會社的武藤克英代表人賢伉儷、英國及新加坡的朋友亦熱情參加。

縱管處許宗民處長表示，本次活動重點在於推廣「友善水燈」理念，採用符合法規且可重複再利用的水燈，施放後可回收，以降低對水域環境的負擔，同時滿足遊客在友善環境中施放水燈的願望。透過這次試辦，探索活動常態辦理的可行性，並逐步建立鯉魚潭的特色夜間活動品牌。

鯉魚潭環境優美，夜間的鯉魚潭在星空下更是寧靜而美麗。數量眾多的精緻水燈漂浮在靜謐水潭中，水中倒影美麗與浪漫，可以讓旅人來花蓮體驗不一樣的夜間浪漫遊程，預期可以深化地方文化與情感連結、強化社群與媒體曝光度，以及促進觀光交流與合作機會。縱管處誠摯邀請國內外旅客來到花蓮，未來也可以到美麗山水的鯉魚潭感受充滿光影浪漫、地方溫度、實踐友善自然的旅遊體驗活動！