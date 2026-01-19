鯊魚先生推遊基隆拍照抽好禮

活動期間拍下任一處「鯊魚先生」身影，分享至個人社群平台並完成指定任務，即有機會獲得智慧投影機、膠囊咖啡機及禮券等好禮。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

為迎接嶄新年度並持續推動港灣觀光與城市品牌形象，文觀局推出「港灣拍照任務」，邀請人氣角色「鯊魚先生Mr.Shark」及其夥伴現身港區重要節點，打造期間限定的大型藝術裝置與拍照場景，邀請市民與遊客走入城市、拍照打卡，感受冬季港灣的獨特魅力。

此次活動展區橫跨海洋廣場、基隆美術館前廣場及田寮河兩岸，自寶馬橋延伸至喜豬橋，透過不同主題設計呈現造型多變的鯊魚先生。其中，美術館前廣場集結高達六公尺的鯊魚家族，以「鯊騎馬」、「鯊偎馬」及「鯊魚師傅」等趣味造型亮相，成為最受親子族群喜愛的節慶打卡亮點；寶馬橋則設置象徵馬年的視覺裝置「馬‧鯊‧基」，為港區夜景增添嶄新焦點。

廣告 廣告

田寮河畔規劃多處主題展演，包括結合星光、彩虹意象的「星夜鯊騎馬」，以及匯集世界各國「新年快樂」語言的光耀廊道，展現多元文化的城市樣貌；海洋廣場則可見「衝浪鯊鯊」悠閒乘浪、欣賞煙火，並有充滿未來感的「冰鯊」裝置，營造出融合歷史與未來的港都風景，呼應基隆四百年系列活動主軸。

此外，民眾於活動期間拍下任一處「鯊魚先生」身影，分享至個人社群平台並完成指定任務，即有機會獲得智慧投影機、膠囊咖啡機及禮券等好禮，得獎者另可獲贈專屬限定紀念品。活動詳情可至文觀局官網查詢。