鯊魚咬手當沒事？中國游客嘻笑炫耀 網友怒：想紅想瘋了

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

一名中國女遊客21日前往馬爾地夫參加出海潛水活動，原計畫是追逐海豚、近距離欣賞護士鯊，豈料正值生理期的她仍下水擠進鯊魚群中，加上手上配戴一條銀色手鍊，疑似因此遭到鯊魚咬傷。令中國網友看呆的是，事發隔天這名女子在海邊偶遇同胞時，竟帶著炫耀的語氣展示傷口，還邊笑邊說「沒事啦」，這種輕浮的態度隨即引爆了網友的怒火。

一名中國女遊客21日前往馬爾地夫參加出海潛水活動，原計畫是追逐海豚、近距離欣賞護士鯊，豈料竟遭到鯊魚咬傷。（圖／「我愛藍色」抖音）

從女子發佈的影片中可見，當時她身邊圍繞著數條鯊魚，儘管她表明自己正處於生理期，卻仍執意下水與鯊魚互動，疑似因手腕佩戴反光手鐲被鯊魚誤認為獵物而遭咬。但她受傷後未立即上岸，仍繼續拍照，直到向導發現傷口將她拉上船，進行簡單包紥並囑咐她務必盡快就醫、切勿再次下水。然而她非但不感謝，還吐槽「還不想出水，是導遊非要拉我上來」，並拖到晚上才在朋友勸說下前往醫院求診。

到了第二天，女子遇見其他中國遊客，還炫耀起鯊魚咬痕。對方提醒一旦感染海洋創傷弧菌，後果恐怕不堪設想，截肢都算輕微。沒想到該女子對此毫不在意，甚至嘻皮笑臉地回應「好可怕，然後呢」，完全不將自身安危放在心上。

視頻一出，大批網友痛批女子太無知，特別是她那種無所謂、全程嘻嘻哈哈的態度更是讓眾人看傻了眼，紛紛留言抨擊：「對自己都不負責」、「真的是不要命了」、「明明這麼危險還無所謂」、「為了拍影片連命都不要」、「怎麼只咬手，應該一口咬掉腦子才對」。也有網友猜測，女子可能是為了博取流量與曝光度，才故意拿傷口來作秀，呼籲大家後續不要再給予她任何關注。

根據中國媒體《紅星新聞》報導，女子解釋，她在21日花費65美元（約2040元新台幣）報名參加了追海豚和觀賞護士鯊的行程。事前她曾上網查詢並諮詢專業人士，得到「使用衛生棉條即可下水」的建議，因此才照常進行潛水活動。她描述在第四次下水時，突遭一條鯊魚咬住右手，隨後鯊魚便鬆口游離。關於被咬的原因，她推測可能與當時手上佩戴的銀色手鍊有關。目前該女子認為傷口並無大礙，後續將持續觀察，若出現紅腫情況會再行就醫。

