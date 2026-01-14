「鯊魚夾」恐成隱形兇器！22歲正妹曝自身慘痛教訓 車禍「險被刺穿頭骨」

澳洲創作者Ella Carter用自身慘痛經歷告訴大家，開車或搭車千萬不要配戴鯊魚夾。翻攝自Tik Tok



澳洲昆士蘭陽光海岸一名22歲社群創作者Ella Carter，近日在Tik Tok上發布影片分享自己經歷的嚴重車禍，提醒全球駕駛人或乘客注意，開車或搭車時有個常被忽略的風險，就是不要在後腦勺配戴「鯊魚夾」。

《每日郵報》報導，2025年12月，艾拉的男友駕車載她外出，準備要去參加派對，行駛途中因前方車流突然停止，後方一輛汽車疑似未注意路況，以約每小時60公里的速度追撞，導致她的身體瞬間前衝，後腦勺重擊座椅頭枕。

廣告 廣告

艾拉回憶，當下感覺頭部後方彷彿有物品碎裂，起初還以為是車窗玻璃，直到感到長髮散落並伴隨劇痛，才發現因撞擊力道過大，原本固定在頭後方的塑膠鯊魚夾當場碎裂。雖然碎片未刺穿皮膚或頭骨，但鯊魚夾夾在頭部與頭枕之間產生的強烈擠壓與反作用力，仍造成她嚴重腦震盪長達3週，並留下揮鞭式頸椎創傷。

艾拉表示，事故後她需長期接受物理治療，至今仍無法恢復正常工作，連當時配戴的太陽眼鏡也在撞擊中被震飛損壞。醫師還對她指出，若當時她佩戴的是金屬材質的鯊魚夾，後果可能更嚴重，類似案例在急診室並非罕見。

艾拉感嘆，過去鯊魚夾只是日常再普通不過的造型配件，從未意識到可能會是行車安全隱患，為此她要呼籲大家，無論是否遵守交通規則，意外都可能瞬間發生，駕駛或乘車時都不應配戴鯊魚夾。影片曝光後引發網友關注，累積點閱數突破數百萬次，不少網友留言表示，駕駛教練與醫護人員早已將鯊魚夾視為車內潛在危險物品。

相關專業人士也建議，女性駕駛或乘客上車後，應將鯊魚夾取下，改以低馬尾、髮圈或放下頭髮，讓後腦能完整貼合頭枕，以在意外發生時提供較佳的保護。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂