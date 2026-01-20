鯊魚攻擊頻傳澳洲東部海灘關閉 加女疑遭丁格犬攻擊喪命

路透社報導，澳洲過去2天內發生了4起鯊魚攻擊案件，包括雪梨在內的澳洲東部數十片海灘今天(20日)關閉。暴雨導致海水渾濁，更容易吸引鯊魚出沒。美聯社則報導，警方正在調查一名陳屍海灘的加拿大女子，是否為俗稱澳洲野犬的丁格犬(dingo)所害。

座落於雪梨以北約400公里處的麥夸利港(Port Macquarie)，週遭海灘全部關閉，此前一名男子今天稍早在衝浪時遭鯊魚咬傷。衛生當局表示，他仍在醫院接受治療，情況穩定。

新南威爾斯州衝浪救生協會(Surf Life Saving New South Wales)執行長皮爾斯(Steven Pearce)今天向記者表示：「如果你想要游泳，建議去當地的游泳池，因為目前我們建議，海灘並不安全。」

他說：「水質不好，這有益於公牛鯊(bull shark)活動。」

海灘關閉正值南半球的夏季，通常此時澳洲各地的海灘都擠滿了當地居民與遊客。

鯊魚攻擊事件

19日晚間，雪梨曼里海灘(Manly)發生一起鯊魚攻擊事件，一名20多歲的衝浪客被鯊魚咬傷，緊急救難人員隨即趕往現場。目擊者懷特(Max White)表示，另一名衝浪客利用其衝浪板的腳繩作為臨時止血帶，為男子止血，保住了他的性命。

他告訴澳洲廣播公司(ABC)：「他有呼吸，但他失去了意識，我們就是...努力讓他保持清醒。」

醫務人員對這名男子的腿部嚴重傷勢進行了救治，隨後將其送往醫院，他當時情況危急。

19日還有一名10歲男童被鯊魚從衝浪板上撞落，鯊魚並咬掉衝浪板的一塊，所幸男童安然無恙。而在18日，另一名男孩則在雪梨市區的海灘被鯊魚咬傷，目前情況危急。

警方表示，橫跨雪梨北部海岸線的北部海灘區(Northern Beaches)所有海灘將維持關閉，直到進一步通知。

鹹淡水交會處

連日暴雨過後，雨水沖刷進入港口和附近海灘，為疑似部分攻擊事件罪魁禍首的牛頭鯊創造了理想的環境。牛頭鯊喜愛在淡鹹水交會處活動。

鯊魚行為專家兼學者佩平-內夫(Chris Pepin-Neff)在「雪梨晨驅報」(Sydney Morning Herald)一篇專欄文章中寫道，鯊魚通常不會主動攻擊人類，但渾濁的海水降低了其能見度，提高了牠們撞到物體的風險，這時，「牠們會出於防禦或好奇心地噬咬，並再度噬咬。」

他補充表示，大雨也增加了汙水排放，吸引鯊魚會食用的餌魚。

根據保育組織的數據，澳洲每年約發生20起鯊魚攻擊事件，其中死亡人數不超過3人。和該國海灘溺水事件相比，這些數字相形見絀。

澳洲野犬同樣危險

另外，美聯社報導，澳洲當局今天正在調查，一名被發現陳屍在澳洲海灘上的加拿大女子，是否為俗稱澳洲野犬的丁格犬(dingo)所害。

這名19歲女子是19日在過去被稱為「弗雷澤島」(Fraser Island)的卡麗島(K'Gari)海灘上被發現。警方表示，她的遺體曾遭到這種當地原生野犬「侵擾」。

但警方並未對死因進行推測，僅表示，她是在昆士蘭州(Queensland)海岸這個世界最大的沙灘島上去晨泳90分鐘後，被發現陳屍沙灘上。

警方清晨6時35分接獲通報，來到這片靠近一艘沉船遺址的海灘，這是個熱門的觀光景點。

昆士蘭警方督察艾爾吉(Paul Algie)表示，兩名男子沿著海灘駕駛SUV時，看到約10隻丁格犬在這具遺體附近。

艾爾吉告訴記者：「對於他們而言，這顯然是十分令人震驚且恐怖的場景。」

他補充說：「我可以證實，她的遺體上有與被丁格犬接觸和侵擾相符的痕跡。」

對遺體的屍檢預計在21日完成，以確定死因。艾爾吉說：「我們無法確認這名年輕女士是溺斃，還是遭到丁格犬攻擊而喪命。」

這名女子已在島上一家旅遊住宿機構工作了約6週。

卡麗島上有約200隻丁格犬遊蕩，並且是這座被列為世界遺產的國家公園受保護的原生物種。

隨著COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情大流行後，大量觀光客回到島上，年輕的丁格犬也變得更具攻擊性，更不怕人類。(編輯：沈鎮江)