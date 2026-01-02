《鯊魚王國》海科館全台首映 沉浸式環繞音效探索海洋霸主奧秘

海洋劇場全台首映全新巨幕影片《鯊魚王國》。圖：海科館提供

國立海洋科技博物館為持續推動海洋教育向下扎根，自今(115)年1月1日起，於海洋劇場全台首映全新巨幕影片《鯊魚王國》，該片透過高規格影像製作與沉浸式環繞音效，帶領觀眾深入海洋，重新認識這群經常被誤解、卻在生態系中扮演關鍵角色的海洋霸主，近距離感受其震撼魅力。

《鯊魚王國》鏡頭橫跨陽光灑落的熱帶珊瑚礁至幽暗深邃的深海，完整呈現鯊魚在不同環境中的多樣面貌。圖：海科館提供

海科館介紹，《鯊魚王國》鏡頭橫跨陽光灑落的熱帶珊瑚礁至幽暗深邃的深海，完整呈現鯊魚在不同環境中的多樣面貌。影片聚焦於大白鯊的精準獵食、雙髻鯊獨特的外型，以及鯨鯊溫和的神祕行為，透過細膩的鏡頭語言，觀眾將發現鯊魚的每一次擺尾與出擊，除了維繫食物鏈的生態平衡，更與全球海洋健康息息相關，進而引發對人海關係的深刻思考。

廣告 廣告

鯊魚長期以來被貼上「驚悚」與「危險」的標籤，但事實上牠們是維繫海洋健康不可或缺的物種。圖：海科館提供

海科館長王明源表示，鯊魚長期以來被貼上「驚悚」與「危險」的標籤，但事實上牠們是維繫海洋健康不可或缺的物種，希望透過《鯊魚王國》的觀影體驗，引導孩子建立正確的海洋生態觀念，並讓家長與孩子共同學習尊重自然。除了全台首映的觀影活動，海科館亦同步推出《鯊狠大？！》永續海洋工作坊，觀眾還能前往研典中心親眼目睹珍稀的「巨口鯊標本」，從銀幕上的感官衝擊連結至現實中的科學研究，展開全方位的追鯊任務。

該片跳脫了傳統紀錄片的框架，將鯊魚的「驚悚形象」轉化為對生命的深度理解，作為海洋秩序的維護者，其族群興衰決定了生態平衡，也與人類居住的藍色星球命運息息相關。歡迎民眾於寒假與新年期間，帶著孩子走進海洋劇場，透過全台首映的《鯊魚王國》感受頂級掠食者的絕對力量，共同探索海洋世界中不可或缺的關鍵生命。更多活動詳情可至海科館官網查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

被滲透？桃園機場客運跑馬燈驚見「台獨勢力必亡」 業者回應了

健行科大電機系學生陳昱臺脫穎而出 榮獲第21屆技職之光