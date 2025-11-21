鯊鯊主播高級酸/公認辣個最會辯的男人 牛煦庭專訪

文/高級酸新聞台

本週酸言酸語:他瘋起來民進黨會怕

繼專訪國民黨新任文傳會主委吳宗憲後，高級酸這次找來了靠超強邏輯，和戰力十足的論述，近期在各大社群爆紅的國民黨發言人牛煦庭，深扒他怎麼身兼立委和黨發言人，又是如何練就超強反擊能力。

牛煦庭自爆自己其實是一個十足的I人，卻很愛跟人聊天，其目的都在觀察和蒐集。至於「那一張嘴」怎麼那麼厲害，牛煦庭歸功於自己從小就拿過作文全縣第二名，論說文小寫手如今變成國民黨的重砲手！

心臟大顆的牛煦庭是如何看待接下來2026、2028的兩場選舉硬仗？國民黨能轉型為選舉戰鬥陣型嗎？牛煦庭一整集的金句噴發，就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

