鯊鯊主播高級酸/小紅書該禁嗎? 街訪台大生嘆不自由

文/高級酸新聞台

本週酸言酸語:當台灣也有翻牆的這天

身為高級酸新聞台台長，我們總是要感謝內政部長劉世芳，持續的貢獻題材給我們進行街頭採訪。在台擁有300萬用戶的大陸App「小紅書」，因在台灣涉及詐騙，和資安檢測不合格等原因，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，發布網際網路停止解析，或限制接取命令暫定1年時間，幾週以來仍備受網路熱烈討論。

這次我們繼續來到台灣大學，街頭訪問學生看法，也普查一下有多少年輕人在用過小紅書，對小紅書的使用習慣為何？又是如何看到政府此舉？意外聽到不少「真實心聲」！尤其在評價背後政治層面有多深時，不少台大生點破問題核心。

至於台灣人真的會因為小紅書上的旅遊影片，就產生對赴陸嚮往，進而被統戰嗎？還是我們真的該對自己更有自信一點？學生的中肯評論，就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

