鯊鯊主播高級酸/就是他創造萊爾校長！ 專訪幕後操盤手

文/高級酸新聞台

本週酸言酸語:萊爾校長我們來接你囉

前國民黨新媒部主任 韋淳祐。（圖／中天新聞）

本週高級酸繼續專訪列車，真正的老司機露面了！成功創造出萊爾校長系列影片，令人連結上民進黨的鴨霸執政，進而成為經典IP，背後其實是前國民黨新媒體部主任-韋淳祐的創意發想！更令人訝異的是，萊爾校長竟只花了五天就製作完成，並且替國民黨獲得了空前的讚聲！

曾做過商業行銷的韋淳祐，兩度進出國民黨，尤其新媒體部一待就是四年，創下該職位超「長壽」的存在。身為政治幕僚，阿祐並不常站到鏡頭前，不過這次面對我們的專訪，還原了創造萊爾校長的起源，難的原來不是製作過程，而是如何在726第一次大罷免大失敗後，成功抓住民眾的怨氣，進而使得萊爾校長突破異溫層，引發中間選民的共鳴！

廣告 廣告

阿祐更用鹹酥雞店，來比喻商業行銷和政治包裝的差異，對於卸任新媒體部後的動向，阿祐也舉了三個黨內太陽，是他心中的夢幻老闆人選！聽了會讓你直點頭的專訪，就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠