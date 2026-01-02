鯊鯊主播高級酸/彈劾總統？賴民意街訪竟觸底反彈！

文/鯊魚酸新聞台

本週酸言酸語：風向又變了！

2026年了！回顧去年一整年，你是否有什麼遺憾，期待2026年能繼續改進呢？而在台灣的政治環境和國際情勢上，執政黨賴政府又有什麼建樹，接下來又要帶領台灣朝向什麼方向？這點大家是否又會懷抱期待呢？

尤其立法院在去年底針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決通過，同時網路上「彈劾賴清德連署平台」，第一波連署破800萬人，甚至改版要出第二波！看似替民眾出一股怨氣的同時，高級酸卻在這回的街頭採訪當中，發現風向似乎「不是喔，不是這樣喔」！

在北市內湖區的市場中隨機街訪，竟有不少民眾並不支持彈劾賴總統，原因是賴清德努力捍衛主權，也已經對在野釋出夠大善意了？！難道是大罷免大失敗後，民意又再一次的認為已經給了民進黨教訓，再度原諒了嘛？

彈劾總統雖然政治動作大於實質意義，不過2026年底的九合一選舉，民眾會給哪一黨教訓呢？巷弄間的聲音就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

