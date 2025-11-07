鯊鯊主播高級酸/接任主委後首專訪!吳宗憲談藍轉型

文/高級酸新聞台

本週酸言酸語:小姐這是我的名片

國民黨新主席鄭麗文上任後，陸續宣布黨內人事，無論正反評價皆有，可謂「話題性」十足。

高級酸新聞台頻道的老朋友，立委吳宗憲也在這一波人事布局當中，接下鄭主席時代的第一任文傳會主委，形成「抗綠鄭憲」，正面迎戰民進黨的攻勢。

繼開箱立委辦公室、談及過往檢察官生涯後，吳宗憲「主委」上任後的的首次專訪也留給了高級酸新聞台。除了重新定義文傳會的任務，更喊出日後國民黨各處若一方有難，將八方支援，充分展現檢察官出身性格。不過身兼數職的吳宗憲，還能兼顧宜蘭縣的選舉嗎？時間管理大師親自來解答！

被問到國民黨比起羊群、獅群，恐怕更像大象般笨重、遲緩，憲哥也笑稱會讓國民黨當個靈活的胖子，活用老中青三代黨員，與民進黨做出品牌區隔！

吳宗憲更亮出接下文傳會後的新名片，差點要插播一首娛樂圈吳宗憲的「小姐這是我的名片」，輕鬆場面就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

