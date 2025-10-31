鯊鯊主播高級酸/新台幣該花50億改版嗎？ 街訪大打槍
文/高級酸新聞台
本週酸言酸語：改善材質vs. 轉型正義？
時隔24年，央行宣布新台幣要大改版了，規劃將在117年起逐年汰換，每年約需要耗費50億元經費。雖然央行強調此舉是為了防偽升級和永續設計，導入環保材質。但有立委呼籲應該彰顯台灣價值，並且淡化政治人物色彩，同一時間也引來在野黨質疑，是否又包藏了轉型正義的居心？
錢的議題總是全民最有感，尤其當錢還涉及要編更多預算時，究竟我們小老百姓又是如何評價呢？鈔票是否確實該換新裝了？還是錢該拿去更急迫、更有意義的地方呢？
另外我們本次也因應這班轉型正義列車的風，順勢詢問民眾對於抗中保台的想法，尤其有報導指出綠營內部人士都坦言，這張牌到了2026、2028只會更加失靈，畢竟人民更關心的是經濟和民生問題，有沒有實質獲得解方。究竟我們的街頭訪問，大家認為抗中保台還香嗎？就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。
