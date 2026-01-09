鯊鯊主播高級酸/若開戰你願上戰場嗎？ 街訪台灣民眾

文/高級酸新聞台

本週酸言酸語：兩岸5年內開戰可能性？

2026年一開年，國際社會就異常混亂，尤其美國川普政府，直接逮捕委內瑞拉總統馬杜洛激起千層浪。大國各自站邊，在台灣內部則引發今日委內瑞拉，明日台灣的擔憂聲浪。而就在2025年最後一天，一份來自遠見的民調，也揭露了超過5成的人（50.3%）認為兩岸在未來五年間可能開戰，認為不可能者則占40.7%。

而被問到若開戰，是否願意自己或家人上戰場時，則有63.9%民眾表達不願意，其中又以45.9%為很不願意。這題也常有高級酸的觀眾在留言處敲碗，我們聽到了！這次隨機街頭訪問，認為兩岸開戰的機會有多高？又願不願意上戰場？

幸運之神再度爆發，竟讓我們隨機問到基層警消，告訴我們中央早已要求他們做好巷弄戰的日常演練，甚至保二總隊也被要求要會操作刺針飛彈。戰爭真的就在家門口了嗎？精彩街訪就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

