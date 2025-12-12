鯊鯊主播高級酸/2026桃市對戰組合？街訪桃園人！

文/高級酸新聞台

本週酸言酸語："他"居然被頻繁提起！

繼我們做了2026台北市長對戰組合的街頭民調後，另一個也被視為民進黨人選「難產區」的還有桃園市。在現任市長張善政穩扎穩打，「做事的人」這樣堅實的形象下，民進黨該派誰來挑戰，就顯得人人有機會、各個沒把握！

這回我們在桃園八德的大湳市場街頭民調，除了請桃園市民替張善政執政三年多來打分數以外，當然更好奇大家是怎麼看待桃園市的對戰組合？想不到前市長鄭文燦竟被不少市民提起，可能是唯一比較能與張善政對決的人選？！甚至有綠營的支持者替鄭文燦抱屈，認為所謂弊案全都是誤會一場！

至於其餘傳出也有意角逐的何志偉、王義川，又或者被點名也該參戰這局的蔡其昌，桃園市民又是如何評價的呢？桃園人超直白的街訪，就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

