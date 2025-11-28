鯊鯊主播高級酸/6500萬的全民安全指引 街訪民眾噴爆

文／高級酸新聞台

本週酸言酸語：劉世芳口中的公主王子病

被簡稱為小橘書，由政府印製、普發的《台灣全民安全指引》，除了被時事評論員謝寒冰po出，一堆民眾未看即丟信箱垃圾桶的圖片，也被立委、網友開箱糾錯，發現不只CPR教錯，戰時要找避難位置還要你掃QR code，內容令人大傻眼。

這次高級酸新聞台到了科園區，普查了一番大家有沒有收到這本小橘書，結果竟讓我們大吃一驚！多數上班族沒聽過也沒看過，甚至對這本書的存在也是完全陌生。

不過我們還是讓大家稍微翻了一下內容，到底具不具有含金量，上班族一致噴爆了！而對於我們的內政部長劉世芳聲稱，惡意處置小橘書的人，「可能不是在台灣出生長大，要不然就是有公主、王子病」；街訪民眾反嗆，我們是勞碌命，才不是王子病，還要政府停止製造恐懼！精彩街訪內容，就請您千萬別錯過每週五晚間9點鐘上片的高級酸新聞台！歡迎大家在YT搜尋，並愛用訂閱鍵，就不會錯過上片時間。

