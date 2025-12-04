「鯛魚之亂」傷害產業！黃文益：犯低級錯誤，但肯定衛生局承認出包

記者洪正達／高雄報導

市議員黃文益認為，衛生局犯不該犯這種低級錯誤，但仍肯定第一時間認錯的態度，期盼未來精進檢驗程序，避免再次發生。（圖／翻攝畫面）

高雄衛生局掀起「鯛魚之亂」不但損毀全聯的商譽，也傷害了雲林縣口湖漁類生產合作社用心生產的漁民，對此民進黨高雄市議員黃文益也感慨衛生局犯了低級錯誤，但願意在第一時間站出來認錯，態度上值得肯定。

黃文益認為，衛生局在檢驗環節出包是相當低級的錯誤，由於檢驗結果攸關民眾食安、業者的商譽，必須萬事小心，但依方面也肯定衛生局在出包後承認錯誤，並公開相關訊息。。

黃文益也說，期盼衛生局經過這次事件後，相關的食安檢驗流程應該全面檢視，讓程序上可以更完備，減少人為疏失機率。

