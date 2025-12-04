鯛魚排含禁藥高市衛生局認烏龍 全聯回應了

▲全聯鯛魚排被檢出有動物禁藥「恩氟喹啉羧酸」，高雄市衛生局指正確結果應是「未檢出」。全聯回應，感謝第一時間積極釐清事實、還原真相。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 全聯販售的鯛魚排日前被驗出有動物禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，但高雄市衛生局今（4）日表示，內部調查發現是內部儀器的人為設定錯誤，遭放大十倍，正確結果應是「未檢出」，並致歉。全聯對此也回應，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

由口湖漁類生產合作社供應、全聯販售的「台灣鯛魚排」，11月26日遭高雄市政府衛生局檢驗出，含有禁止使用的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，不過業者事後公布自行送驗結果為未檢出。

廣告 廣告

今日案情發生大逆轉，高雄市衛生局今日主動召開記者會表示，經內部調查發現為人為錯誤，因檢驗科內部儀器設定條件遭更改，導致檢驗值放大10倍，並得出「不合格」的檢驗計算結果，至於屬操作人員為故意或過失，已主動移送檢調釐清，證實此次是一場烏龍。

對此，全聯今日發布聲明，表示首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。全聯也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯強調，集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

搞烏龍！高雄市衛生局致歉了 澄清全聯鯛魚排檢出禁藥是人為錯誤

全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥！產地來自雲林 彰化6門市回收134包

全聯「鯛魚排」驗出禁藥！漁業署展開調查 推測疑由水源污染導致