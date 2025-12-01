鯛魚排含禁藥！北市432包全數售出 消費者可退貨

全聯高雄門市的鯛魚排被驗出水生動物禁藥的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，台北市衛生局表示，北市共5個全聯門市有進貨該批「台灣鯛魚排」共計432包，已全數售出，消費者如有購買該產品，可持消費單據與原商品向全聯公司要求退貨。（高市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

全聯高雄門市的鯛魚排被驗出水生動物禁藥的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，引發民眾憂心。台北市衛生局表示，北市共5個全聯門市有進貨該批「台灣鯛魚排」共計432包，已全數售出。衛生局呼籲，消費者如有購買該產品，可持消費單據與原商品向全聯公司要求退貨，若不合格之產品依法必須下架，如經查獲未依規定進行下架回收，將依違反食安法第處3萬到300萬元罰鍰。

全聯高雄門市的鯛魚排被驗出水生動物禁藥的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，民眾憂心同批產品其他縣市也有購入。

北市衛生局指出，經查北市計有5個全聯門市有進貨該批「台灣鯛魚排（大）」（有效期限為2027年9月16日）產品，共計432包，已全數售出。

衛生局呼籲，消費者如有購買該產品，可持消費單據與原商品向全聯公司要求退貨。

衛生局強調，不合格之產品依法必須下架，如經該局查獲全聯未依規定進行下架回收，將依違反食安法第41條第1項第4款規定，爰依同法第47條第1項第13款處3萬到300萬元罰鍰。

