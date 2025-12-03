鯛魚排含禁藥 雲林口湖供應商「同一魚池」自驗未檢出

高雄市 / 綜合報導

高雄市衛生局日前抽驗出連鎖超市，一款冷凍台灣鯛魚排含有不能驗出的動物用藥，供應商雲林口湖漁業生產合作社，也將同一批產品送驗，結果是沒有驗出，但高雄市衛生局強調，業者送驗的原料樣品，從外包裝上看，和消費者買到的是不同檢體，對此供應商則反駁，是同批原料不同檢體，都是同一個魚池裡的魚，會再跟高雄提出複驗申請。

被高雄市衛生局指稱，這款台灣鯛魚排產品檢出不得驗出的動物殺菌用藥，恩氟喹啉羧酸，鯛魚排供貨商是雲林口湖漁類生產合作社，他們將同批次鯛魚排送交第三方公正單位進行複驗，檢驗報告結果顯示無檢出，沒有檢出動物用藥殘留，口湖漁類生產合作社經理特助王揮評說：「12月2號出來顯示是未檢出的。」

廣告 廣告

不過高雄市衛生局，對於這份檢驗結果，有高度質疑，認為業者自行送驗，同批號的原料樣品，從外包裝上看，分明就是「不同檢體」，加上當時是使用，有效期限作為批號，高雄衛生局送驗的，有效期限是2027年9月16日，業者則是9月15日。

高雄市衛生局食品衛生科科長謝米枝說：「與業者自行外部送驗同批原料樣品為不同檢體。」口湖漁類生產合作社經理特助王揮評說：「牠是同一個魚塭裡面養出來的魚，牠是在同一個環境生長。」口湖魚類生產合作社強調，送驗的檢體雖然是不同檢體，但是同批原料都是同一個魚塭的魚，不只業者自行送檢，雲林縣農業處，也到養殖池抽驗。

雲林縣農業處長魏勝德說：「我們也到現場抽出牠的魚體，還有底土跟水質，我們進行化驗，現在以最速件送SGS，實驗室。」鯛魚排檢驗結果陷入羅生門，到底有沒有動物用藥殘留，供應商強調，會函文到高雄市衛生局提出複驗，以最高標準維護食品安全。

原始連結







更多華視新聞報導

超市鯛魚排驗出禁藥 全台18縣市已賣出1萬3千多片

藥檢超標鯛魚養殖池抽驗 漁業署：約一週有結果

鯛魚排藥檢超標「逆轉」？廠商：未檢出 高市府：不同檢體

