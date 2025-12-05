鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」

高雄市離職陳姓研究員儀器檢驗條件設定錯誤，導致鯛魚排檢驗出現大烏龍，她則於4日深夜到案說明。（圖／三立新聞網）

高雄市衛生局近日發生大烏龍，誤認全聯販售的台灣鯛魚排中含禁藥恩氟喹啉羧酸，高雄市衛生局5日鞠躬道歉，內部調查後發現是離職的陳姓研究員將儀器檢驗條件設定錯誤，而陳女一度失聯，4日晚間才被警方帶回調查，她也坦承疏失，5日凌晨3時許完成筆錄後離開。

高市衛生局11月26 日檢出賣場全聯「台灣鯛魚排」產品，含動物禁藥「恩氟喹啉羧酸」，消息曝光後引發各界恐慌，而供應商將產品送驗釐清，證實並未含禁藥，高市衛生局則坦承錯誤，局長黃志中5日率副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶鞠躬致歉。

廣告 廣告

而衛生局內部調查，發現是陳女在操作儀器（LC-MS/MS）時曾異動設定條件，導致鯛魚排檢驗有10倍誤差，陳女在案發後離職，更一度失聯，因而以《偽造文書罪》中「使公務員登載不實」送交檢方偵辦。

陳女則於4日晚間到警局說明，她在偵訊時坦承錯誤，表示全案是自己「不小心」造成，在筆錄結束後，於5日凌晨3時許自行離開，相關案情則仍待檢調釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一 陸網笑：兩岸真成一家人了

今偏涼無雨明日回暖 「下週這時間」強冷空氣來襲