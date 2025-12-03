鯛魚排廠商複驗「未檢出動物用藥」 高市衛生局：不同檢體

全聯販售的鯛魚排出現不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖：衛生局食品衛生科提供）

全聯福利中心近日被高雄市政府衛生局檢驗出販售的「台灣鯛魚排（大）」含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，已經全面下架，不過目前路竹中正分公司進貨的24包違規產品全部售出，另高雄市各分店已賣出4080包。對此供應商「口湖漁類生產合作社」公布由第三方機構SGS所做的複驗結果，顯示該藥物為「未檢出」。今天（3日）高雄市政府衛生局則回應以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

廣告 廣告

高雄市政府衛生局發出聲明表示，所有採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本件台灣鯛魚排產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全，以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

另依《食品安全衛生管理法》第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向「原抽驗機關」申請複驗。衛生局依法將以「留存之原檢體」儘速於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果。