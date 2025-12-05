鯛魚排抽驗出大包 完整時間軸！雲林業者無奈：自檢17件均未驗出

高市府衛生局日前抽驗水產品，發現全聯台灣鯛藥檢不合格。高市府衛生局提供



全聯「台灣鯛魚排」日前被高市府衛生局檢出禁藥，高雄市衛生局4日晚間開記者會鞠躬道歉，承認電腦設定錯誤，導致檢驗值放大10倍誤判。誤檢的鯛魚排供貨源頭是雲林縣口湖漁類生產合作社，合作社5日上午召開記者會，強調自行送檢17件檢體，全數結果均是「未檢出」。以下為整起事件時序，由口湖漁類生產合作社總經理王益豐說明，強調這次烏龍事件造成他們巨大的財產損失。

11月28日下午

接獲高雄市衛生局通知鯛魚排驗出動物用藥，合作社立刻追溯此批鯛魚排的養殖地以及養殖漁戶，也提供雲林縣衛生局和高雄市衛生局，說明這一批原料已做過自主檢驗，結果是「未檢出」。

12月1日

雲林縣農業處派防疫防檢所人員，赴東勢養殖場訪視許姓養殖業者，釐清是否有用藥不當問題。養殖者陳述，在養殖過程中，「完全不能使用禁藥」。同天，再自主隨機挑選4件檢體，送往高雄SGS做檢測。

12月2日

檢驗報告顯示「未檢出」。口湖漁類生產合作社發出澄清聲明，強調「同批號原料樣品」沒問題，結果均是「未檢出」，希望能捍衛他們自身清白。同天，再送出12件檢體至高雄SGS做檢測。

12月3日

正式向高雄市衛生局申請複驗，也將公文郵遞至高雄市衛生局。

12月4日

高雄市衛生局召開臨時記者會，坦承是因為檢驗設定值發生錯誤，正確結果為「未檢出」。

