鯛魚排抽驗出大包！ 高雄衛生局7人懲處.赴雲林和業者道歉

高雄市衛生局的鯛魚排查驗烏龍風波，導致整個產業無辜受到牽連，檢察官今（5）日下午，前往高 雄 市衛生局釐清案情，而衛生局也派員到雲林縣口湖鄉向養殖業者致歉，漁民得到清白，也大方表示不會追究，不過相關違失人員，除了高 雄 市衛生局長黃志中自請處分之外，還有其他六名相關人員也被予以記過兩次到一大過處 分 ，高雄市政府更嚴厲告誡，要求衛生局全面檢討，日後不准在犯。

檢察官一前一後來到高雄市衛生局，要釐清烏龍鯛魚排案，陳姓女助理數值設定錯誤原因，記者VS.檢察官說：「(這次有什麼重點)。」搜證約一個多小時，檢察官快步離開，他們調查的就是這個機台，因為人為操作疏失，導致鯛魚排檢驗值被放大十倍。

針對疏失，市長陳其邁上午現身致歉外，高雄市衛生局下午派主任祕書到雲林口湖，向養殖業者致歉，記者VS.漁民說：「當然是這樣啊，叫他們給我們報好，不要亂報欸，(親自道歉你接受嗎)，對啦。」

漁民接受道歉，但希望高市衛生局一定要還他們清白，並且彌補損失，另外相關違失人員，衛生局長黃志中自請處分外，還有六名人員包括潘姓副局長等都被予以記過處份，高雄市政府發言人項賓和說：「市長也已經對黃局長提出嚴厲告誡，並且要求衛生局要全面檢討。」

回顧案件，有一年半資歷的陳姓女助理，10月27到11月4日進行鯛魚排檢驗，疑似動到設定條件導致數值有誤，衛生局公布後，養殖業者提出疑慮送SGS檢驗合格，衛生局還強調不是同批檢體，沒想到內部調查後才發現是烏龍。

高雄市長陳其邁說：「因為衛生局檢驗錯誤，道歉，真的是非常的不好意思。」陳姓女助理向檢警供稱，自己是不小心，接手人員疑似也沒仔細檢查，讓整個產業無辜受牽連，後續究責與賠償不能鬆懈，避免類似錯誤日後再犯。

